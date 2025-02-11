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ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе

ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе - РИА Новости Крым, 11.02.2025

ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе

Рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%, что в пять раз больше, чем в странах Еврозоны, и в полтора раза выше, чем в США. Такими данными в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T16:04

2025-02-11T16:04

2025-02-11T16:04

ввп (валовый внутренний продукт)

новости

экономика

доходы

александр новак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%, что в пять раз больше, чем в странах Еврозоны, и в полтора раза выше, чем в США. Такими данными в ходе рабочей встречи с членами комитета по экономической политике Совета Федерации поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выдержки из его выступления приводит пресс-служба правительства.По словам Новака, за два года экономика России выросла в целом на 8,4%, и это значительно больше, чем в других регионах мира. Одним из главных достижений стал рекордно высокий рост ВВП, отметил вице-премьер.Он подчеркнул, что России удалось не только существенно превзойти соседей, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении, который с 2022 года вырос вдвое.По его словам, к 2030 году этот показатель планируется приблизить к 300 триллионам.Новак также отметил, что темпы инфляции в России в последние недели замедлились.Напомним, 7 февраля текущего года президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед Кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России успешно справилась с санкциями – МишустинБез учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублейГосдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввп (валовый внутренний продукт), новости, экономика, доходы, александр новак