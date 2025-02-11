https://crimea.ria.ru/20250211/vvp-rossii-v-pyat-raz-operedil-pokazatel-rosta-ekonomiki-v-evrope-1144094045.html
ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе - РИА Новости Крым, 11.02.2025
ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
Рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%, что в пять раз больше, чем в странах Еврозоны, и в полтора раза выше, чем в США. Такими данными в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T16:04
2025-02-11T16:04
2025-02-11T16:04
ввп (валовый внутренний продукт)
новости
экономика
доходы
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118868541_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_94de3325132ebda675a08b6f73159362.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%, что в пять раз больше, чем в странах Еврозоны, и в полтора раза выше, чем в США. Такими данными в ходе рабочей встречи с членами комитета по экономической политике Совета Федерации поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выдержки из его выступления приводит пресс-служба правительства.По словам Новака, за два года экономика России выросла в целом на 8,4%, и это значительно больше, чем в других регионах мира. Одним из главных достижений стал рекордно высокий рост ВВП, отметил вице-премьер.Он подчеркнул, что России удалось не только существенно превзойти соседей, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении, который с 2022 года вырос вдвое.По его словам, к 2030 году этот показатель планируется приблизить к 300 триллионам.Новак также отметил, что темпы инфляции в России в последние недели замедлились.Напомним, 7 февраля текущего года президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед Кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России успешно справилась с санкциями – МишустинБез учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублейГосдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118868541_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_4d96cba5515eada73639592ef21d1629.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввп (валовый внутренний продукт), новости, экономика, доходы, александр новак
ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
Показатель роста экономики России в пять раз опередил Европу и в 1,5 раза США – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%, что в пять раз больше, чем в странах Еврозоны, и в полтора раза выше, чем в США. Такими данными в ходе рабочей встречи с членами комитета по экономической политике Совета Федерации поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выдержки из его выступления приводит пресс-служба правительства.
По словам Новака, за два года экономика России выросла в целом на 8,4%, и это значительно больше, чем в других регионах мира. Одним из главных достижений стал рекордно высокий рост ВВП, отметил вице-премьер.
"Еврозона за последний год приросла на 0,8%, Германия показала -0,2%, США +2,8%, Япония +0,2%. Тогда как рост ВВП в России в 2024 году составил 4,1%", – сказал Новак.
Он подчеркнул, что России удалось не только существенно превзойти соседей, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении, который с 2022 года вырос вдвое.
"По итогам прошлого года ВВП в номинальном выражении составил 200 триллионов рублей, в 2020 году он был 107 триллионов рублей", – уточнил Новак.
По его словам, к 2030 году этот показатель планируется приблизить к 300 триллионам.
Новак также отметил, что темпы инфляции в России в последние недели замедлились.
"Меры, принимаемые правительством, обеспечивают ее сдерживание. В рамках проводимой экономической политики важно обеспечить баланс между темпами роста экономики и задачами по снижению инфляции", – сказал вице-премьер.
Напомним, 7 февраля текущего года президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед Кабмином задачу
выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: