https://crimea.ria.ru/20250312/aksenov-otsenil-vliyanie-sanktsiy-na-razvitie-kryma-1144857321.html

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

Признания Крыма частью России со стороны западных стран ждать не стоит, регион успешно развивается даже в условиях санкций и очень сложной логистической... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T11:55

2025-03-12T11:55

2025-03-12T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Признания Крыма частью России со стороны западных стран ждать не стоит, регион успешно развивается даже в условиях санкций и очень сложной логистической ситуации. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, Крыму сегодня достаточно поддержки большой России, а также собственных сил, чтобы успешно развиваться."Санкции – это, может быть, какие-то упущенные возможности, но это точно не какие-то убытки или катастрофическая для нас ситуация", - подчеркнул глава республики.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уверены в неизбежном признании российского статуса полуостроваСколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 летКрымская весна изменила геополитику – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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