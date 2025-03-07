Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп
Трамп в ответ на успехи России на Украине пригрозил масштабными санкциями
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Win McNamee
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями.
"Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня", — написал Трамп в соцсети Social Truth.
Он уточнил, что ограничения могут затронуть банковский сектор и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.
"Садитесь за стол прямо сейчас, пока не слишком поздно", - заявил Трамп.
Накануне спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией в рамках встречи в Саудовской Аравии 12 марта.
Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева обязательство прекратить огонь с Россией в качестве условия для подписания сделки о минералах.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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