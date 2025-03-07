https://crimea.ria.ru/20250307/rossiya-raznosit-vsu-na-pole-boya--tramp-1144742814.html

Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп

Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп

Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T18:13

2025-03-07T18:13

2025-03-07T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Он уточнил, что ограничения могут затронуть банковский сектор и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире."Садитесь за стол прямо сейчас, пока не слишком поздно", - заявил Трамп.Накануне спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что высокопоставленные представители США обсудят с Украиной перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта с Россией в рамках встречи в Саудовской Аравии 12 марта.Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Киева обязательство прекратить огонь с Россией в качестве условия для подписания сделки о минералах.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине: чего ждет Россия от СШАТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборовШабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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