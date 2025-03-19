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Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США
Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что США и Россия... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T07:27
2025-03-19T07:27
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
новости
россия
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что США и Россия могут наладить экономические связи после завершения конфликта на Украине."С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – цитирует Трампа РИА Новости.Американский лидер указал, что РФ располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Штатов, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов."У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран", – сказал Трамп.По его словам, такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать."Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", – добавил президент США.И заверил, что Вашингтон намерен вести "дружелюбную" политику по отношению как к Москве, так и к Пекину."У нас свои переговоры с председателем (КНР) Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их", – сказал Трамп.По его словам, Китай заинтересован в экономическом сотрудничестве с США, несмотря на сохраняющийся торговый дисбаланс.Говоря об Украине, Трамп заявил, что президент России в ходе разговора не требовал от него прекратить оказание помощи Киеву. Он также констатировал, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество на поле боя.Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с РоссиейПутин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской областиКонфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
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владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, новости, россия, сша, политика
Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США

Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США по итогам разговора

07:27 19.03.2025
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что США и Россия могут наладить экономические связи после завершения конфликта на Украине.
"С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер указал, что РФ располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Штатов, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов.
"У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран", – сказал Трамп.
По его словам, такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.
"Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи", – добавил президент США.
И заверил, что Вашингтон намерен вести "дружелюбную" политику по отношению как к Москве, так и к Пекину.
"У нас свои переговоры с председателем (КНР) Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их", – сказал Трамп.
По его словам, Китай заинтересован в экономическом сотрудничестве с США, несмотря на сохраняющийся торговый дисбаланс.
Говоря об Украине, Трамп заявил, что президент России в ходе разговора не требовал от него прекратить оказание помощи Киеву. Он также констатировал, что Вооруженные силы РФ имеют преимущество на поле боя.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.
Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.
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Владимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговоры Путина и ТрампаНовостиРоссияСШАПолитика
 
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