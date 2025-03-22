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Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать
Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выборочным вывихом памяти" комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси после посещения Пискаревского... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T19:41
2025-03-22T19:41
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
канада
история
великая отечественная война
в мире
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выборочным вывихом памяти" комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси после посещения Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге и возложения цветов к монументу Родина-мать."Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель", - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.Она пояснила, что после посол разместила в своих социальных сетях комментарий, в котором призвала одновременно "помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты - чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды"."В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты", - пояснила Захарова.Дипломат согласилась с послом в том, что историю нужно знать, подчеркнув, что "с этим у Трейси явный провал". Она напомнила, что первопричиной, которая в итоге и привела к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада.В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историкПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историкНюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, канада, история, великая отечественная война, в мире, новости, россия
Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать

Захарова назвала кощунством слова посла Канады после визита к монументу Родина-мать

19:41 22.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДень памяти жертв блокады Ленинграда
День памяти жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выборочным вывихом памяти" комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси после посещения Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге и возложения цветов к монументу Родина-мать.
"Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель", - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Она пояснила, что после посол разместила в своих социальных сетях комментарий, в котором призвала одновременно "помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты - чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды".
"В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты", - пояснила Захарова.
Дипломат согласилась с послом в том, что историю нужно знать, подчеркнув, что "с этим у Трейси явный провал". Она напомнила, что первопричиной, которая в итоге и привела к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада.
"С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы — избирательный вывих памяти", - заключила Захарова.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
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