https://crimea.ria.ru/20250322/vyvikh-pamyati-v-mid-otsenili-vizit-posla-kanady-k-monumentu-rodina-mat-1145152598.html

Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать

Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Вывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-мать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выборочным вывихом памяти" комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси после посещения Пискаревского... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T19:41

2025-03-22T19:41

2025-03-22T19:41

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "выборочным вывихом памяти" комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси после посещения Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге и возложения цветов к монументу Родина-мать."Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее сподвиг порыв сострадания к почти полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель", - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.Она пояснила, что после посол разместила в своих социальных сетях комментарий, в котором призвала одновременно "помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа" и Ялты - чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды"."В трех строках она кощунственно сумела выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттоптаться на решениях Ялтинской конференции и при этом еще и обвинить нас в искажении исторической правды. Но вершина цинизма в комментариях Трейси – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении. Жаль, мол, конечно, но сами виноваты", - пояснила Захарова.Дипломат согласилась с послом в том, что историю нужно знать, подчеркнув, что "с этим у Трейси явный провал". Она напомнила, что первопричиной, которая в итоге и привела к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций, в которое входит и Канада.В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историкПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историкНюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, канада, история, великая отечественная война, в мире, новости, россия