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Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк
Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк
После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T07:02
2024-04-09T07:02
история
нацизм
реабилитация нацизма
память
великая отечественная война
германия
австрия
канада
польша
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами. Об этом заявил директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова."У нас в архиве хранятся документы о том, что огромное количество бандеровцев перебежало в Германию, Австрию, Канаду, Францию, в Польше их тоже много было. У нас есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем, что они устраивались на работу, и власти им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования. Во-первых, им платили зарплату большую, чем местным. Во-вторых, их назначали на должности, на которые претендовало местное население, но предпочтение отдавалось этим", – сказал историк.Кроме того, по его словам, создавались институты, в которых беглые пособники нацистов учились, а кто-то и преподавал.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахтаВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"
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история, нацизм, реабилитация нацизма, память, великая отечественная война, германия, австрия, канада, польша, франция
Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк

Запад создавал комфортные условия для бежавших из СССР пособников Гитлера – историк

07:02 09.04.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами. Об этом заявил директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова.
"У нас в архиве хранятся документы о том, что огромное количество бандеровцев перебежало в Германию, Австрию, Канаду, Францию, в Польше их тоже много было. У нас есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем, что они устраивались на работу, и власти им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования. Во-первых, им платили зарплату большую, чем местным. Во-вторых, их назначали на должности, на которые претендовало местное население, но предпочтение отдавалось этим", – сказал историк.
Кроме того, по его словам, создавались институты, в которых беглые пособники нацистов учились, а кто-то и преподавал.

"Их насыщали той идеологической составляющей, которая нужна была после (окончания войны – ред.). Как она потом "выстрелила", мы с вами видим и знаем", – добавил Пермяков.

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