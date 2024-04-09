https://crimea.ria.ru/20240409/kak-zapad-pomogal-beglym-banderovtsam-posle-voyny--istorik-1136380112.html

Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк

Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк

После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T07:02

2024-04-09T07:02

2024-04-09T07:02

история

нацизм

реабилитация нацизма

память

великая отечественная война

германия

австрия

канада

польша

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами. Об этом заявил директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова."У нас в архиве хранятся документы о том, что огромное количество бандеровцев перебежало в Германию, Австрию, Канаду, Францию, в Польше их тоже много было. У нас есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем, что они устраивались на работу, и власти им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования. Во-первых, им платили зарплату большую, чем местным. Во-вторых, их назначали на должности, на которые претендовало местное население, но предпочтение отдавалось этим", – сказал историк.Кроме того, по его словам, создавались институты, в которых беглые пособники нацистов учились, а кто-то и преподавал.Читайте также на РИА Новости Крым:Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахтаВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"

германия

австрия

канада

польша

франция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, нацизм, реабилитация нацизма, память, великая отечественная война, германия, австрия, канада, польша, франция