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Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"
Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок" - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"
Что такое "Картофельный городок", помнят многие крымчане – потомки узников, замученных в стенах этого концлагеря. Долгие годы это памятное место пребывало в... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T18:43
2024-03-03T18:43
2024-03-03T18:43
симферополь
память
история
великая отечественная война
картофельный городок
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Что такое "Картофельный городок", помнят многие крымчане – потомки узников, замученных в стенах этого концлагеря. Долгие годы это памятное место пребывало в запустении. Новый мемориальный сквер здесь был открыт в 2022 году по поручению председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова и быстро стал местом поклонения.Архитекторы постарались увековечить память узников концлагеря и отразить атмосферу того страшного времени. По периметру установили стилизованные стены барака, соединенные колючей проволокой, а в центре – памятный знак. Старый мемориал обновили и также вписали в композицию.Экспозицию дополнили воспоминания узников и фотографии из коллекции зампредседателя Государственного совета Республики Крым, кандидата исторических наук Владимира Бобкова. Он собирал ее на протяжении долгих лет, разыскивая и приобретая снимки из немецких архивов. Об истории старинных фотографий и людей, которые на них запечатлены, Владимир Бобков рассказал в нашей видеоэкскурсии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в КрымуКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
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симферополь, память, история, великая отечественная война, картофельный городок, видео, владимир константинов, владимир бобков
Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"
Мемориальный сквер на месте "Картофельного городка" в Крыму увековечил память его узников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Что такое "Картофельный городок", помнят многие крымчане – потомки узников, замученных в стенах этого концлагеря. Долгие годы это памятное место пребывало в запустении. Новый мемориальный сквер здесь был открыт в 2022 году по поручению председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова и быстро стал местом поклонения.
Архитекторы постарались увековечить память узников концлагеря и отразить атмосферу того страшного времени. По периметру установили стилизованные стены барака, соединенные колючей проволокой, а в центре – памятный знак. Старый мемориал обновили и также вписали в композицию.
Экспозицию дополнили воспоминания узников и фотографии из коллекции зампредседателя Государственного совета Республики Крым, кандидата исторических наук Владимира Бобкова. Он собирал ее на протяжении долгих лет, разыскивая и приобретая снимки из немецких архивов. Об истории старинных фотографий и людей, которые на них запечатлены, Владимир Бобков рассказал в нашей видеоэкскурсии.
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