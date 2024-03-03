https://crimea.ria.ru/20240303/uvekovechit-pamyat-o-chem-rasskazyvaet-memorial-kartofelnyy-gorodok-1135365980.html

Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"

Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок" - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"

Что такое "Картофельный городок", помнят многие крымчане – потомки узников, замученных в стенах этого концлагеря. Долгие годы это памятное место пребывало в... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T18:43

2024-03-03T18:43

2024-03-03T18:43

симферополь

память

история

великая отечественная война

картофельный городок

владимир константинов

владимир бобков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Что такое "Картофельный городок", помнят многие крымчане – потомки узников, замученных в стенах этого концлагеря. Долгие годы это памятное место пребывало в запустении. Новый мемориальный сквер здесь был открыт в 2022 году по поручению председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова и быстро стал местом поклонения.Архитекторы постарались увековечить память узников концлагеря и отразить атмосферу того страшного времени. По периметру установили стилизованные стены барака, соединенные колючей проволокой, а в центре – памятный знак. Старый мемориал обновили и также вписали в композицию.Экспозицию дополнили воспоминания узников и фотографии из коллекции зампредседателя Государственного совета Республики Крым, кандидата исторических наук Владимира Бобкова. Он собирал ее на протяжении долгих лет, разыскивая и приобретая снимки из немецких архивов. Об истории старинных фотографий и людей, которые на них запечатлены, Владимир Бобков рассказал в нашей видеоэкскурсии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в КрымуКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, память, история, великая отечественная война, картофельный городок, видео, владимир константинов, владимир бобков