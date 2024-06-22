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Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР
Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР
Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T10:35
2024-06-22T10:21
ярослав хунка
канада
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
история
великая отечественная война
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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ярослав хунка, канада, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, история, великая отечественная война, вторая мировая война
Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР

Украинский нацист Гунько и соучастники причастны к убийствам не менее 500 граждан СССР

10:35 22.06.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - сказал глава ведомства.
Бастрыкин добавил, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
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