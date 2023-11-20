https://crimea.ria.ru/20231120/nyurnbergskiy-protsess-novye-smysly-v-starykh-faktakh--1132873978.html

Нюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах

Нюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Нюрнбергский процесс: новые смыслы в старых фактах

Переосмысление самих смыслов Нюрнбергского процесса и всего, с ним связанного, дает по-новому взглянуть на корни происхождения нацизма и союзничество в борьбе с РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T06:22

2023-11-20T06:22

2023-11-20T07:58

владимир бобков

нюрнбергский процесс

мнения

история

политика

национализм

нацизм

фашизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Переосмысление самих смыслов Нюрнбергского процесса и всего, с ним связанного, дает по-новому взглянуть на корни происхождения нацизма и союзничество в борьбе с ним. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков.Нюрнберг – знак и символ20 ноября 1945 года в 10 часов утра в небольшом германском городке Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников европейских стран оси Рим – Берлин – Токио.Нюрнбергский процесс – знаковый и символический, отмечает Бобков. Прежде всего тем, что впервые в истории конфликт завершился не только подведением политических итогов – подписанием капитуляции, мирных соглашений и перераспределением части материальных благ и сфер влияния, как это бывало всегда, – но и военным трибуналом, решившим судьбу многих представителей проигравшей стороны.При этом, несмотря на приговоры, которые были ожидаемы, принимались они "в условиях непростой политической борьбы", отмечает Бобков. Поэтому "Нюрнбергский трибунал – это еще и торжество справедливости".На протяжении многих лет на скамье подсудимых оказывались как заказчики преступлений, так и самые одиозные их исполнители. Процесс, по сути, растянулся на десятилетия."Он фактически не заканчивается до сих пор, – замечает эксперт. – Буквально недавно скандал с Гунько в Канаде – это все отголоски тех самых событий". По мнению Бобкова, сегодняшнее непростое время подталкивает нас сопоставлять его с событиями прошлого. Причем не только искать различные смыслы, но и переосмысливать их", чтобы понять причины происходящего сегодня и избежать большой беды.Откуда такая жестокостьПо данным современных немецких историков – а это приблизительные подсчеты – в организации и обслуживании концентрационных лагерей в составе так называемых зондеркоманд, занимавшихся казнями, прежде всего, гражданских лиц, непосредственно участвовали около 300 тысяч человек, рассказывает Бобков."То есть разница между теми, кто оказался на скамье подсудимых, и теми, то эти преступления претворял в жизнь, просто сумасшедшая, огромная", – заметил он."Лидеру нацистской Германии удалось создать такой уровень психоза в своей стране, что каждый поверил в то, что избран и точно не понесет ответственность за свои деяния. Это толкало людей на проявление самых страшных качеств, которые заложены природой в человеческую натуру. И проявляются они, только когда политики допускают такого рода просчеты", – объясняет историк.Мы живем в ХХI веке, и скоро, в апреле 2024, будем праздновать 80-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, напоминает Бобков. И, к сожалению, на сегодняшний день уже находятся те, "у кого поднимается рука, чтобы наносить свастику на свои тела, совершать жесты, которые вызывают у любого здравого человека только отвращение".По мнению Бобкова, остановить этот процесс способна разъяснительная и воспитательная работа. С ее помощью можно добиться осознания и принятия людьми тех ценностей, "которые должны человека делать совершенно другим – таким, который будет воспринимать все, что привело к Нюрнбергскому процессу, как недопустимое, преступление и ошибку", считает он. К сожалению, есть запущенные процессы. В случае с губительными трансформациями, произошедшими на Украине, одних разъяснений, по его словам, оказалось мало."Мы очень сильно меняем эту работу в лучшую сторону, в том числе, под влиянием процессов, связанных с общим течением дел в нашей стране и специальной военной операции", – сказал Бобков.Тусклый оттенок союзниковЕще один тонкий и важный момент – союзничество в борьбе с нацизмом. По словам Бобкова, если Россия, как и СССР, все эти годы была последовательной в своих решениях и действиях, то ряд стран, в том числе бывших наших союзников по борьбе с фашистской Германией спустя время показали себя "не с очень хорошей стороны".Так, после войны многие причастные к преступлениям смогли найти убежище за океаном, прежде всего, в Канаде, США и Латинской Америке, например в Аргентине. Но не только – даже в Европе, отмечает историк. Ранее политолог и социолог Наталья Киселева высказала мнение о том, что второго Нюрнбергского трибунала заслуживают не только члены киевской хунты, но и представители высшего руководства США и ряда европейских стран – за взращивание нацизма на Украине.О том, что второй Нюрнбергский процесс непременно будет в отношении Зеленского и его команды, ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам зампредседателя ГС РК Владимира Бобкова, место его проведения уже определено.Судьбу остатков Украины по итогам конфликта, по мнению политолога Андрея Никифорова, будет решать не Варшава и уж точно не Киев. В том, что все идет к разделу этого новообразования, высказали уверенность в Крыму: к дальнейшему административному делению Зеленского призвал готовиться глава парламента республики Владимир Константинов. Читайте также на РИА Новости Крым: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В Крыму потребовали признать украинский нацизм на международном уровнеИстория циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"

https://crimea.ria.ru/20231119/58-tysyach-dollarov-v-chas-na-soderzhanie-zelenskogo-vydelyaet-byudzhet-ukrainy-1132895762.html

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владимир бобков, нюрнбергский процесс, мнения, история, политика, национализм, нацизм, фашизм