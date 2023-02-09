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История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг" - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"
История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг" - РИА Новости Крым, 09.02.2023
История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"
"Нюрнберг" — картина режиссера Николая Лебедева, автора лент "Легенда № 17", "Звезда", "Экипаж", "Апостол". Первый в России художественный полнометражный фильм... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T20:31
2023-02-09T20:59
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"Нюрнберг" — картина режиссера Николая Лебедева, автора лент "Легенда № 17", "Звезда", "Экипаж", "Апостол". Первый в России художественный полнометражный фильм о международном военном трибунале, главном суде над фашизмом. На больших экранах страны военный триллер покажут 23 февраля. За две недели до премьеры в Симферополе прошел специальный показ этого фильма для военных.Спецпоказ для военных: первые после ПутинаЗал полон. Военные, журналисты, юристы, историки. Судят фашистов, руководителей Третьего Рейха. Нацистская верхушка ждет своей участи на "суде народов", который позже назовут "процессом века". Союзники - СССР, США, Великобритания и Франция - должны решить, как поступить с высшими чинами гитлеровской Германии, с нацистскими преступниками. И будто в предсмертной агонии нацисты сопротивляются, отрицая вину, плетут интриги, шпионят, убивают...По ее словам, над сценарием работал историк и писатель Александр Звягинцев, который занимался изучением Нюрнбергского процесса больше 40 лет и лично общался со свидетелями. В фильме есть такие факты, о которых пока не знает никто.Работа над сценарием длилась два года. Режиссер Лебедев изучал архивные документы, опирался на роман-хронику "На веки вечные" Звягинцева.Двухчасовой эпосДействие картины разворачиваются в 1945 году. Игорь Волгин (Сергей Кемпо) – красивый, молодой разведчик, уже ветеран войны. Ищет пропавшего брата. Благодаря знанию иностранных языков он оказывается в Баварии, в Нюрнберге, в составе советской делегации. Здесь, в переполненном журналистами, военными и адвокатами немецком городке, судьба сводит его с красивой и загадочной русской девушкой Леной, роль которой исполняет Любовь Аксенова. Режиссер намеренно вводит в картину романтическую линию, чтобы сделать ленту интересной не только для историков, но и для простого зрителя. Но все же поп-корн под такой фильм не пожуешь.Вот на трибуне стоит главный обвинитель от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Роман Руденко. Его играет Сергей Безруков. Актер не подражает герою: ни внешне, ни манерой речи, тембром и темпом. Никакой имитации. Но все же ему веришь. Его слова – металл, проникают в самое сердце и собираются комом в горле: "Вместе с Гитлером они были готовы поработить все человечество. Но история рассудила иначе".Прокурор демонстрирует собравшимся жуткие доказательства зверств нацистов: "модные" аксессуары и детали интерьера из человеческой кожи, волос. Мыло, сваренное из подкожного жира людей. На экране военная хроника.Актер Евгений Миронов играет полковника Мигачева – советника, правую руку прокурора Руденко. Мигачев - персонаж вымышленный, но для развития сюжета почти ключевой. Фильм ведь игровой, художественный. Кстати, привлекли к проекту и немало иностранных актеров. Так, Германа Геринга исполнил американец Карстен Нергор, фельдмаршала Паулюса – Ален Блажевич из Германии, роль Хельмута, главы нацистского подполья в Нюрнберге – Вольфганг Черни, он из Австрии. Роль Греты, прообразом которой считают Марлен Дитрих, досталась Лауре Бах из Нидерландов, а американскую журналистку Нэнси сыграла британская актриса Шарлота Харвуд."Этому фильму веришь…""Актерский состав вызывает уважение. И не только потому, что эти люди талантливы. А еще и потому, как они выразили свою гражданскую позицию в СВО. Таким людям веришь", - говорит историк, зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков. По его мнению, для Крыма этот показ знаковый. Тогда на скамье подсудимых оказались единицы, руководители проигравшей стороны. "Грустно, поэтому понравилось…"Снимали ленту в Праге, Москве, Калининграде, в Подмосковье и в Калужской области.Съемочный процесс занял 70 смен, в фильме есть сцены, где в кадре одновременно находятся по 700 человек, при съемках использовано более 1200 исторических костюмов: какие-то сшили к съемкам, какие-то привезли из Чехии, Польши и Германии. Кстати, специально для съемок в одном из павильонов "Мосфильма" возвели точную копию зала № 600, того самого, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945–1946 годах.Военные фильм оценили высоко."Нам очень понравилось. Мы ведь смотрели фильм о войне. О том, что мы победили, а преступники получили сполна", - признается рядовой Андрей."Да, классный фильм, за душу берет – подхватывает его сослуживец Саша. - Мы еще на боевых действиях не были, поэтому нам весело. Кто вернулся, тем уже страшно, а нам пока нет"."А мне немного грустно, поэтому понравилось, - делится впечатлениями Максим. - А чего грустить? Все живы, здоровы".
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культура, кино, общество, великая отечественная война, новости, новости крыма

История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"

20:31 09.02.2023 (обновлено: 20:59 09.02.2023)
 
© Фото с сайта kinopoisk.ruКадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг
© Фото с сайта kinopoisk.ru
Читать в
"Нюрнберг" — картина режиссера Николая Лебедева, автора лент "Легенда № 17", "Звезда", "Экипаж", "Апостол". Первый в России художественный полнометражный фильм о международном военном трибунале, главном суде над фашизмом. На больших экранах страны военный триллер покажут 23 февраля. За две недели до премьеры в Симферополе прошел специальный показ этого фильма для военных.

Спецпоказ для военных: первые после Путина

Зал полон. Военные, журналисты, юристы, историки. Судят фашистов, руководителей Третьего Рейха. Нацистская верхушка ждет своей участи на "суде народов", который позже назовут "процессом века".
Союзники - СССР, США, Великобритания и Франция - должны решить, как поступить с высшими чинами гитлеровской Германии, с нацистскими преступниками. И будто в предсмертной агонии нацисты сопротивляются, отрицая вину, плетут интриги, шпионят, убивают...

"В Крыму военные одни из первых, после Владимира Путина, кто смотрит этот фильм. Все основано на реальных событиях. Конечно, есть и художественный вымысел. Но все факты точные. Более того – эксклюзивные", - говорит сотрудник продюсерского центра "Синема Продакшн" Надежда Василенко.

По ее словам, над сценарием работал историк и писатель Александр Звягинцев, который занимался изучением Нюрнбергского процесса больше 40 лет и лично общался со свидетелями. В фильме есть такие факты, о которых пока не знает никто.
Работа над сценарием длилась два года. Режиссер Лебедев изучал архивные документы, опирался на роман-хронику "На веки вечные" Звягинцева.
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Двухчасовой эпос

Действие картины разворачиваются в 1945 году. Игорь Волгин (Сергей Кемпо) – красивый, молодой разведчик, уже ветеран войны. Ищет пропавшего брата. Благодаря знанию иностранных языков он оказывается в Баварии, в Нюрнберге, в составе советской делегации.
Здесь, в переполненном журналистами, военными и адвокатами немецком городке, судьба сводит его с красивой и загадочной русской девушкой Леной, роль которой исполняет Любовь Аксенова.
Режиссер намеренно вводит в картину романтическую линию, чтобы сделать ленту интересной не только для историков, но и для простого зрителя. Но все же поп-корн под такой фильм не пожуешь.
Вот на трибуне стоит главный обвинитель от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Роман Руденко. Его играет Сергей Безруков.
Актер не подражает герою: ни внешне, ни манерой речи, тембром и темпом. Никакой имитации. Но все же ему веришь. Его слова – металл, проникают в самое сердце и собираются комом в горле: "Вместе с Гитлером они были готовы поработить все человечество. Но история рассудила иначе".
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Прокурор демонстрирует собравшимся жуткие доказательства зверств нацистов: "модные" аксессуары и детали интерьера из человеческой кожи, волос. Мыло, сваренное из подкожного жира людей. На экране военная хроника.
Актер Евгений Миронов играет полковника Мигачева – советника, правую руку прокурора Руденко. Мигачев - персонаж вымышленный, но для развития сюжета почти ключевой. Фильм ведь игровой, художественный.
Кстати, привлекли к проекту и немало иностранных актеров. Так, Германа Геринга исполнил американец Карстен Нергор, фельдмаршала Паулюса – Ален Блажевич из Германии, роль Хельмута, главы нацистского подполья в Нюрнберге – Вольфганг Черни, он из Австрии.
Роль Греты, прообразом которой считают Марлен Дитрих, досталась Лауре Бах из Нидерландов, а американскую журналистку Нэнси сыграла британская актриса Шарлота Харвуд.

"Этому фильму веришь…"

"Актерский состав вызывает уважение. И не только потому, что эти люди талантливы. А еще и потому, как они выразили свою гражданскую позицию в СВО. Таким людям веришь", - говорит историк, зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков.
По его мнению, для Крыма этот показ знаковый.

"В период нацистской оккупации Крым стал одним из мест зверств нацистов. Взять хотя бы Багеровский ров. В Крыму 78 памятников, которые установлены в местах массовых нацистских преступлений. И это лишь маленькая толика", - напоминает он.

Тогда на скамье подсудимых оказались единицы, руководители проигравшей стороны.
"И то, что мы в начале XXI века боремся с нацистами - всего лишь следствие того, что в 1946-м, мы не закончили этот процесс. И когда мы подойдем к подобному этапу, мы должны об этом помнить. Повторится ли процесс? Конечно, будем судить. Есть место, где мы их будем судить. Это дворец Профсоюзов в Одессе", - заключил Бобков.

"Грустно, поэтому понравилось…"

Снимали ленту в Праге, Москве, Калининграде, в Подмосковье и в Калужской области.
Съемочный процесс занял 70 смен, в фильме есть сцены, где в кадре одновременно находятся по 700 человек, при съемках использовано более 1200 исторических костюмов: какие-то сшили к съемкам, какие-то привезли из Чехии, Польши и Германии. Кстати, специально для съемок в одном из павильонов "Мосфильма" возвели точную копию зала № 600, того самого, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945–1946 годах.
Военные фильм оценили высоко.
"Нам очень понравилось. Мы ведь смотрели фильм о войне. О том, что мы победили, а преступники получили сполна", - признается рядовой Андрей.
"Да, классный фильм, за душу берет – подхватывает его сослуживец Саша. - Мы еще на боевых действиях не были, поэтому нам весело. Кто вернулся, тем уже страшно, а нам пока нет".
"А мне немного грустно, поэтому понравилось, - делится впечатлениями Максим. - А чего грустить? Все живы, здоровы".

"Фильм отличный. Чтобы солдаты поняли, что история циклична, что все повторяется, и как деды, наше поколение теперь сражается с нацистами, с фашистами. И подобное тому, что сейчас происходит, уже было", - говорит старший лейтенант.

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