https://crimea.ria.ru/20230209/istoriya-tsiklichna-v-simferopole-voennym-pokazali-nyurnberg-1126892861.html

История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"

История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг" - РИА Новости Крым, 09.02.2023

История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"

"Нюрнберг" — картина режиссера Николая Лебедева, автора лент "Легенда № 17", "Звезда", "Экипаж", "Апостол". Первый в России художественный полнометражный фильм... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T20:31

2023-02-09T20:31

2023-02-09T20:59

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"Нюрнберг" — картина режиссера Николая Лебедева, автора лент "Легенда № 17", "Звезда", "Экипаж", "Апостол". Первый в России художественный полнометражный фильм о международном военном трибунале, главном суде над фашизмом. На больших экранах страны военный триллер покажут 23 февраля. За две недели до премьеры в Симферополе прошел специальный показ этого фильма для военных.Спецпоказ для военных: первые после ПутинаЗал полон. Военные, журналисты, юристы, историки. Судят фашистов, руководителей Третьего Рейха. Нацистская верхушка ждет своей участи на "суде народов", который позже назовут "процессом века". Союзники - СССР, США, Великобритания и Франция - должны решить, как поступить с высшими чинами гитлеровской Германии, с нацистскими преступниками. И будто в предсмертной агонии нацисты сопротивляются, отрицая вину, плетут интриги, шпионят, убивают...По ее словам, над сценарием работал историк и писатель Александр Звягинцев, который занимался изучением Нюрнбергского процесса больше 40 лет и лично общался со свидетелями. В фильме есть такие факты, о которых пока не знает никто.Работа над сценарием длилась два года. Режиссер Лебедев изучал архивные документы, опирался на роман-хронику "На веки вечные" Звягинцева.Двухчасовой эпосДействие картины разворачиваются в 1945 году. Игорь Волгин (Сергей Кемпо) – красивый, молодой разведчик, уже ветеран войны. Ищет пропавшего брата. Благодаря знанию иностранных языков он оказывается в Баварии, в Нюрнберге, в составе советской делегации. Здесь, в переполненном журналистами, военными и адвокатами немецком городке, судьба сводит его с красивой и загадочной русской девушкой Леной, роль которой исполняет Любовь Аксенова. Режиссер намеренно вводит в картину романтическую линию, чтобы сделать ленту интересной не только для историков, но и для простого зрителя. Но все же поп-корн под такой фильм не пожуешь.Вот на трибуне стоит главный обвинитель от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Роман Руденко. Его играет Сергей Безруков. Актер не подражает герою: ни внешне, ни манерой речи, тембром и темпом. Никакой имитации. Но все же ему веришь. Его слова – металл, проникают в самое сердце и собираются комом в горле: "Вместе с Гитлером они были готовы поработить все человечество. Но история рассудила иначе".Прокурор демонстрирует собравшимся жуткие доказательства зверств нацистов: "модные" аксессуары и детали интерьера из человеческой кожи, волос. Мыло, сваренное из подкожного жира людей. На экране военная хроника.Актер Евгений Миронов играет полковника Мигачева – советника, правую руку прокурора Руденко. Мигачев - персонаж вымышленный, но для развития сюжета почти ключевой. Фильм ведь игровой, художественный. Кстати, привлекли к проекту и немало иностранных актеров. Так, Германа Геринга исполнил американец Карстен Нергор, фельдмаршала Паулюса – Ален Блажевич из Германии, роль Хельмута, главы нацистского подполья в Нюрнберге – Вольфганг Черни, он из Австрии. Роль Греты, прообразом которой считают Марлен Дитрих, досталась Лауре Бах из Нидерландов, а американскую журналистку Нэнси сыграла британская актриса Шарлота Харвуд."Этому фильму веришь…""Актерский состав вызывает уважение. И не только потому, что эти люди талантливы. А еще и потому, как они выразили свою гражданскую позицию в СВО. Таким людям веришь", - говорит историк, зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков. По его мнению, для Крыма этот показ знаковый. Тогда на скамье подсудимых оказались единицы, руководители проигравшей стороны. "Грустно, поэтому понравилось…"Снимали ленту в Праге, Москве, Калининграде, в Подмосковье и в Калужской области.Съемочный процесс занял 70 смен, в фильме есть сцены, где в кадре одновременно находятся по 700 человек, при съемках использовано более 1200 исторических костюмов: какие-то сшили к съемкам, какие-то привезли из Чехии, Польши и Германии. Кстати, специально для съемок в одном из павильонов "Мосфильма" возвели точную копию зала № 600, того самого, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945–1946 годах.Военные фильм оценили высоко."Нам очень понравилось. Мы ведь смотрели фильм о войне. О том, что мы победили, а преступники получили сполна", - признается рядовой Андрей."Да, классный фильм, за душу берет – подхватывает его сослуживец Саша. - Мы еще на боевых действиях не были, поэтому нам весело. Кто вернулся, тем уже страшно, а нам пока нет"."А мне немного грустно, поэтому понравилось, - делится впечатлениями Максим. - А чего грустить? Все живы, здоровы".

https://crimea.ria.ru/20230127/ideologiya-smerti-kak-fashisty-ubivali-krymskikh-evreev-1126609551.html

https://crimea.ria.ru/20181106/1115529274.html

https://crimea.ria.ru/20230204/Kak-zhili-i-rabotali-lidery-Bolshoy-troyki-v-Krymu--video-1117914307.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, кино, общество, великая отечественная война, новости, новости крыма