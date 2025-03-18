https://crimea.ria.ru/20250318/putin-podtverdil-trampu-uslovie-dlya-poschady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1145029290.html
Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
Россия гарантирует сдавшимся в плен в Курской области военнослужащим ВСУ достойное обращение в соответствии с законами РФ и международным правом. Об этом заявил РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T21:16
2025-03-18T21:16
2025-03-18T21:16
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
переговоры
переговоры путина и трампа
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия гарантирует сдавшимся в плен в Курской области военнослужащим ВСУ достойное обращение в соответствии с законами РФ и международным правом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.По информации Кремля, в связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни украинским военнослужащим, окруженным в Курской области, Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера.Также сообщается, что в беседе лидеры стран уделили внимание теме варварских преступлений боевиков против мирных людей в Курской области."Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", – сказано в сообщении.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта.14 марта в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеРоссия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - КремльВСУ ударили по сельской школе в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
Путин в беседе с Трампом подтвердил единственное условие для пощады ВСУ в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия гарантирует сдавшимся в плен в Курской области военнослужащим ВСУ достойное обращение в соответствии с законами РФ и международным правом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
По информации Кремля, в связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни украинским военнослужащим, окруженным в Курской области, Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера.
"… и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права", – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в беседе лидеры стран уделили внимание теме варварских преступлений боевиков против мирных людей в Курской области.
"Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", – сказано в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели
телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов
по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными,
который должен состояться 19 марта.
14 марта в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
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