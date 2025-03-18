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В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией
В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2025
В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией
Будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность. Об этом заявили в Белом доме по... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T21:22
2025-03-18T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность. Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Он продолжался более двух часов. Как сообщили в Кремле по итогам разговора, российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения. В этом контексте Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого домаПутин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореРоссия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
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переговоры, переговоры путина и трампа, сша, россия, политика, экономика, новости
В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией

Улучшение отношений США и России сулит огромные экономические сделки – Белый дом

21:22 18.03.2025
 
© AFP 2017 / Mladen AntonovФлаги России и США у здания американского посольства в Москве
Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность. Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - говорится в заявлении.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Он продолжался более двух часов. Как сообщили в Кремле по итогам разговора, российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения. В этом контексте Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
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