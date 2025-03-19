https://crimea.ria.ru/20250319/v-krymu-cherez-sud-v-polzu-potrebiteley-vernuli-bolee-60-mln-rubley-1145050515.html

В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей

В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей

Свыше 61 миллиона рублей вернули в пользу потребителей в Крыму сотрудники Роспотребнадзора в судах. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T21:14

2025-03-19T21:14

2025-03-19T21:14

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виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Свыше 61 миллиона рублей вернули в пользу потребителей в Крыму сотрудники Роспотребнадзора в судах. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Виктория Воронова."Как основной орган власти, который защищает потребителей, мы достаточно успешно это делаем в судах. Так, за прошлый год дано 287 заключений в целях защиты прав потребителей, а это на 15% больше, чем в 2023 году. В пользу потребителей были присуждены денежные средства на общую сумму более 61 млн рублей", – сказала Воронова в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.Воронова также отметила, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения. Уже подано 14 таких исков.Кроме этого, Роспотребнадзор подает иски в защиту неопределенного круга лиц. Как объяснила Воронова.При этом ответчик должен обязательно в десятидневный срок после вступления решения суда прекратить свои незаконные действия, а также разместить это решение суда в СМИ.По словам Вороновой, уже подано восемь таких исков. В настоящее время они рассматриваются.Ранее сообщалось, что строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора.В целом, крымчане стали чаще жаловаться на некачественные услуги и на работу маркетплейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть товар на маркетплейсе – советы РоспотребнадзораЕда из службы доставки: на что обратить внимание при заказеКак вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, крым, новости крыма, защита прав потребителей, новости, общество, виктория воронова