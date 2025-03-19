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В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
Свыше 61 миллиона рублей вернули в пользу потребителей в Крыму сотрудники Роспотребнадзора в судах. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T21:14
2025-03-19T21:14
роспотребнадзор
крым
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защита прав потребителей
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общество
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Свыше 61 миллиона рублей вернули в пользу потребителей в Крыму сотрудники Роспотребнадзора в судах. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Виктория Воронова."Как основной орган власти, который защищает потребителей, мы достаточно успешно это делаем в судах. Так, за прошлый год дано 287 заключений в целях защиты прав потребителей, а это на 15% больше, чем в 2023 году. В пользу потребителей были присуждены денежные средства на общую сумму более 61 млн рублей", – сказала Воронова в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.Воронова также отметила, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения. Уже подано 14 таких исков.Кроме этого, Роспотребнадзор подает иски в защиту неопределенного круга лиц. Как объяснила Воронова.При этом ответчик должен обязательно в десятидневный срок после вступления решения суда прекратить свои незаконные действия, а также разместить это решение суда в СМИ.По словам Вороновой, уже подано восемь таких исков. В настоящее время они рассматриваются.Ранее сообщалось, что строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора.В целом, крымчане стали чаще жаловаться на некачественные услуги и на работу маркетплейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть товар на маркетплейсе – советы РоспотребнадзораЕда из службы доставки: на что обратить внимание при заказеКак вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роспотребнадзор, крым, новости крыма, защита прав потребителей, новости, общество, виктория воронова
В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей

В Крыму свыше 61 миллиона рублей возвращено в пользу потребителей за год – Роспотребнадзор

21:14 19.03.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Свыше 61 миллиона рублей вернули в пользу потребителей в Крыму сотрудники Роспотребнадзора в судах. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Виктория Воронова.
"Как основной орган власти, который защищает потребителей, мы достаточно успешно это делаем в судах. Так, за прошлый год дано 287 заключений в целях защиты прав потребителей, а это на 15% больше, чем в 2023 году. В пользу потребителей были присуждены денежные средства на общую сумму более 61 млн рублей", – сказала Воронова в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
Воронова также отметила, что сотрудники Роспотребнадзора подают иски и в защиту социально уязвимых слоев населения. Уже подано 14 таких исков.
"Мы действительно защищаем социально уязвимые слои населения – пенсионеров, инвалидов. 37 таких граждан уже получили помощь в судах, в том числе и путем дачи заключения в целях их защиты. В их пользу вынесены решения и продавцами, исполнителями услуг им возвращено почти полтора миллиона рублей", – уточнила она.
Кроме этого, Роспотребнадзор подает иски в защиту неопределенного круга лиц. Как объяснила Воронова.

"В связи с мораторием в 2024 году мы их проверить не можем, но вместе с тем, мы можем подать иск в защиту неопределенного круга потребителей, где в исковых требованиях указать на запретительный характер, то есть попросить суд, чтобы он запретил тот или иной вид деятельности", – сказала она.

При этом ответчик должен обязательно в десятидневный срок после вступления решения суда прекратить свои незаконные действия, а также разместить это решение суда в СМИ.
По словам Вороновой, уже подано восемь таких исков. В настоящее время они рассматриваются.
"При этом из 14 исков, которые мы подали в защиту определенного круга лиц, то есть конкретных потребителей, уже рассмотрено и удовлетворено в пользу потребителей восемь исков на сумму в два миллиона 623 тысяч рублей", – резюмировала она.
Ранее сообщалось, что строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора.
В целом, крымчане стали чаще жаловаться на некачественные услуги и на работу маркетплейсов.
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РоспотребнадзорКрымНовости КрымаЗащита прав потребителейНовостиОбществоВиктория Воронова
 
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