Рейтинг@Mail.ru
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/million-za-sryv-remonta-v-kvartire-stroiteli-vernuli-krymchanke-dengi-1143563140.html
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
Строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:02
2025-01-22T16:02
новости крыма
симферополь
происшествия
роспотребнадзор
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1a/1119194303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9e25ec17db9326322c3b2c3a5b26fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора, сообщает Межрегиональное управление ведомства по РК и Севастополю.При этом женщина отдала организации всю сумму сразу. Однако строители сорвали сроки ремонта, которые были прописаны в договоре. Когда хозяйка квартиры потребовала вернуть ей деньги, уплаченные согласно условиям договора, исполнитель проигнорировал ее. Тогда она обратилась в суд за защитой своих прав."Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства по гражданскому делу, в том числе заключение и пояснения Межрегионального управления, вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 млн 127 тысяч рублей, включая стоимость работ по договору, пеню за просрочку исполнения обязательств и компенсацию причиненного морального вреда, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке", уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1a/1119194303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86944ffea3103bc797274e20d2526582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, происшествия, роспотребнадзор, крым, общество
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги

Крымчанке вернули миллион рублей за невыполненный в срок ремонт в квартире

16:02 22.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в городах России
Ситуация в связи с коронавирусом в городах России - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора, сообщает Межрегиональное управление ведомства по РК и Севастополю.

"Жительница г. Симферополя заключила договор со строительной организацией, согласно условиям которого последняя обязалась выполнить ремонтно-строительные работы в квартире потребителя. Сумма по договору составила 1 340 920 рублей", - говорится в сообщении.

При этом женщина отдала организации всю сумму сразу. Однако строители сорвали сроки ремонта, которые были прописаны в договоре. Когда хозяйка квартиры потребовала вернуть ей деньги, уплаченные согласно условиям договора, исполнитель проигнорировал ее. Тогда она обратилась в суд за защитой своих прав.
"Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства по гражданскому делу, в том числе заключение и пояснения Межрегионального управления, вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 млн 127 тысяч рублей, включая стоимость работ по договору, пеню за просрочку исполнения обязательств и компенсацию причиненного морального вреда, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке", уточнили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
 
Новости КрымаСимферопольПроисшествияРоспотребнадзорКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
17:18Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
17:02В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
16:49Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
16:43В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
16:32"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
16:20Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
16:11Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
16:02Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
15:41Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
15:32Российская промзона в Египте: почему это важно
15:13Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
14:59Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
14:47Потери ВСУ в Курской области растут
14:38Как работают нелегальные религиозные школы
14:30Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
14:16В "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества
14:07Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма
13:56Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации
13:33Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ
Лента новостейМолния