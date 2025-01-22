https://crimea.ria.ru/20250122/million-za-sryv-remonta-v-kvartire-stroiteli-vernuli-krymchanke-dengi-1143563140.html

Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги

Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги

Строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T16:02

2025-01-22T16:02

2025-01-22T16:02

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происшествия

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Симферополя свыше 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, однако в указанный срок работы не выполнила. Деньги потребителю помогли вернуть сотрудники Роспотребнадзора, сообщает Межрегиональное управление ведомства по РК и Севастополю.При этом женщина отдала организации всю сумму сразу. Однако строители сорвали сроки ремонта, которые были прописаны в договоре. Когда хозяйка квартиры потребовала вернуть ей деньги, уплаченные согласно условиям договора, исполнитель проигнорировал ее. Тогда она обратилась в суд за защитой своих прав."Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства по гражданскому делу, в том числе заключение и пояснения Межрегионального управления, вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 млн 127 тысяч рублей, включая стоимость работ по договору, пеню за просрочку исполнения обязательств и компенсацию причиненного морального вреда, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке", уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомВ Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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