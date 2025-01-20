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В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T12:56
2025-01-20T12:56
гсу ск россии по крыму и севастополю
взятка
алушта
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница получила в виде офисной мебели и ремонта кабинета. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Сотрудники СК и МВД задержали женщину. По месту ее жительства и в администрации Алушты проведены обыски, изъята документация и предметы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.В декабре прошлого года суд приговори к шести годам лишения свободы и штрафу экс-руководителя крымского управления Ростехнадзора, который получил взятку в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
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гсу ск россии по крыму и севастополю, взятка, алушта, новости крыма, крым, закон и право
В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью

Сотрудницу администрации Алушты обвиняют в получении взяток на 300 тысяч рублей - СК

12:56 20.01.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница получила в виде офисной мебели и ремонта кабинета. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Должностное лицо за покровительство знакомой при решении имущественных и земельных вопросов выдвинула требования о покупке офисной мебели на сумму 135 тысяч рублей. Спустя время фигурантка потребовала оплатить ремонт ее кабинета в размере 150 тысяч рублей, предоставив реквизиты банковской карты", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК и МВД задержали женщину. По месту ее жительства и в администрации Алушты проведены обыски, изъята документация и предметы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.
В декабре прошлого года суд приговори к шести годам лишения свободы и штрафу экс-руководителя крымского управления Ростехнадзора, который получил взятку в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюВзяткаАлуштаНовости КрымаКрымЗакон и право
 
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