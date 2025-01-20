https://crimea.ria.ru/20250120/v-krymu-chinovnitsa-poluchila-vzyatku-remontom-i-mebelyu-1143495335.html

В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью

В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T12:56

2025-01-20T12:56

2025-01-20T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница получила в виде офисной мебели и ремонта кабинета. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Сотрудники СК и МВД задержали женщину. По месту ее жительства и в администрации Алушты проведены обыски, изъята документация и предметы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.В декабре прошлого года суд приговори к шести годам лишения свободы и штрафу экс-руководителя крымского управления Ростехнадзора, который получил взятку в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срокВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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