В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
Сотрудницу администрации Алушты обвиняют в получении взяток на 300 тысяч рублей - СК
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты обвиняется в получении взяток на сумму около 300 тысяч рублей, которую чиновница получила в виде офисной мебели и ремонта кабинета. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Должностное лицо за покровительство знакомой при решении имущественных и земельных вопросов выдвинула требования о покупке офисной мебели на сумму 135 тысяч рублей. Спустя время фигурантка потребовала оплатить ремонт ее кабинета в размере 150 тысяч рублей, предоставив реквизиты банковской карты", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК и МВД задержали женщину. По месту ее жительства и в администрации Алушты проведены обыски, изъята документация и предметы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления.
В декабре прошлого года суд приговори к шести годам лишения свободы и штрафу экс-руководителя крымского управления Ростехнадзора, который получил взятку в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма.
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