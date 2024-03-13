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Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов
Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов
Жалобы на некачественное предоставление услуг и на работу маркетплейсов все чаще фиксируются от потребителей в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T13:44
2024-03-13T13:45
роспотребнадзор
маркетплейс
общество
торговля
торговые сети
товары и услуги
совет эксперта
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Жалобы на некачественное предоставление услуг и на работу маркетплейсов все чаще фиксируются от потребителей в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова."В 2023 году к нам поступило 3311 письменных обращений. Это на 2% меньше, чем в 2022 году, и на 23% меньше, чем в 2021 году. Большая часть нарушений (60%) – отсутствие информации о товарах, работах и услугах", - говорит представитель Роспотребнадзора.По словам эксперта, потребители также жаловались на просроченную продукцию, неисправную технику, недостоверную информацию о товарах: в характеристиках были указаны одни технические свойства, а при получении обнаруживалась подмена. Кроме того, фиксируются нарушения требований правил продажи, обман потребителя, введение его в заблуждение. В Роспотребнадзоре отмечают, что люди чаще жалуются на услуги, реже – на торговлю.Факт снижения общего количества письменных жалоб Виктория Воронова объясняет тем, что уже на этапе обращения либо к продавцу, либо к исполнителю, возмещаются денежные средства, удовлетворяются права потребителя. При этом жители Крыма чаще стали обращаться по поводу работы маркетплейсов: с 5 до 12 процентов увеличилось число заявок об их работе. Объяснение этому видят в популярности дистанционного способа приобретения товаров.В 2023 году выносились и судебные решения о конфискации продукции, которая опасна для жизни и здоровья потребителя. В судебном порядке потребителям возмещено свыше 81 миллионов рублей. добавила Воронова.Куда жаловатьсяВиктория Воронова рассказывает, что обращения по защите прав потребителей можно отправить по почте, а также через сайт Роспотребнадзора и через портал госуслуг.Кроме того, в Симферополе работает консультационный центр по защите прав потребителей. Осуществляется прием граждан и по регионам. Дни приема указаны на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя.Специалист уточняет, что часто люди звонят непосредственно из точек продаж с вопросом, нарушаются ли их права. Они получают консультацию специалиста, который советует, что делать, чтобы не наступили негативные последствия.Для просвещения граждан в этой сфере создан Государственный информационный ресурс защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). Через него также можно обратиться с обращениями и получить консультацию.Телефоны для консультаций:Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – РоспотребнадзорЗащита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль? Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, маркетплейс, общество, торговля, торговые сети, товары и услуги, совет эксперта, новости крыма
Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов

Крымчане стали чаще жаловаться на качество работы маркетплейсов – Роспотребнадзор

13:44 13.03.2024 (обновлено: 13:45 13.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Жалобы на некачественное предоставление услуг и на работу маркетплейсов все чаще фиксируются от потребителей в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова.
"В 2023 году к нам поступило 3311 письменных обращений. Это на 2% меньше, чем в 2022 году, и на 23% меньше, чем в 2021 году. Большая часть нарушений (60%) – отсутствие информации о товарах, работах и услугах", - говорит представитель Роспотребнадзора.
По словам эксперта, потребители также жаловались на просроченную продукцию, неисправную технику, недостоверную информацию о товарах: в характеристиках были указаны одни технические свойства, а при получении обнаруживалась подмена. Кроме того, фиксируются нарушения требований правил продажи, обман потребителя, введение его в заблуждение. В Роспотребнадзоре отмечают, что люди чаще жалуются на услуги, реже – на торговлю.
Факт снижения общего количества письменных жалоб Виктория Воронова объясняет тем, что уже на этапе обращения либо к продавцу, либо к исполнителю, возмещаются денежные средства, удовлетворяются права потребителя.
При этом жители Крыма чаще стали обращаться по поводу работы маркетплейсов: с 5 до 12 процентов увеличилось число заявок об их работе. Объяснение этому видят в популярности дистанционного способа приобретения товаров.
"По закону при возврате качественного товара маркетплейсы могут удерживать деньги только за его пересылку. При некачественном товаре это запрещено. Это обязанность продавца, который продал такой товар", - уточняет Виктория Воронова.
В 2023 году выносились и судебные решения о конфискации продукции, которая опасна для жизни и здоровья потребителя. В судебном порядке потребителям возмещено свыше 81 миллионов рублей. добавила Воронова.

Куда жаловаться

Виктория Воронова рассказывает, что обращения по защите прав потребителей можно отправить по почте, а также через сайт Роспотребнадзора и через портал госуслуг.
Кроме того, в Симферополе работает консультационный центр по защите прав потребителей. Осуществляется прием граждан и по регионам. Дни приема указаны на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя.
"Претензии готовятся бесплатно. Также бесплатно оказываются консультации, готовятся исковые заявления, если это необходимо", - говорит Виктория Воронова.
Специалист уточняет, что часто люди звонят непосредственно из точек продаж с вопросом, нарушаются ли их права. Они получают консультацию специалиста, который советует, что делать, чтобы не наступили негативные последствия.
Для просвещения граждан в этой сфере создан Государственный информационный ресурс защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). Через него также можно обратиться с обращениями и получить консультацию.
Телефоны для консультаций:
  • Единый консультационный цент Роспотребнадзора РФ: 8-800-555-49-43.
  • Горячая линия Межрегионального управления Роспотребнадзора РК: 8-800-234-45-01.
  • Телефон отдела защиты прав потребителей: 8-978-919-11-24.
Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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