https://crimea.ria.ru/20240313/krymchane-stali-chasche-zhalovatsya-na-rabotu-marketpleysov-1135600113.html

Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов

Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов

Жалобы на некачественное предоставление услуг и на работу маркетплейсов все чаще фиксируются от потребителей в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T13:44

2024-03-13T13:44

2024-03-13T13:45

роспотребнадзор

маркетплейс

общество

торговля

торговые сети

товары и услуги

совет эксперта

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4bc220c3c8f4d0f4e7afd6ab167e4368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Жалобы на некачественное предоставление услуг и на работу маркетплейсов все чаще фиксируются от потребителей в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова."В 2023 году к нам поступило 3311 письменных обращений. Это на 2% меньше, чем в 2022 году, и на 23% меньше, чем в 2021 году. Большая часть нарушений (60%) – отсутствие информации о товарах, работах и услугах", - говорит представитель Роспотребнадзора.По словам эксперта, потребители также жаловались на просроченную продукцию, неисправную технику, недостоверную информацию о товарах: в характеристиках были указаны одни технические свойства, а при получении обнаруживалась подмена. Кроме того, фиксируются нарушения требований правил продажи, обман потребителя, введение его в заблуждение. В Роспотребнадзоре отмечают, что люди чаще жалуются на услуги, реже – на торговлю.Факт снижения общего количества письменных жалоб Виктория Воронова объясняет тем, что уже на этапе обращения либо к продавцу, либо к исполнителю, возмещаются денежные средства, удовлетворяются права потребителя. При этом жители Крыма чаще стали обращаться по поводу работы маркетплейсов: с 5 до 12 процентов увеличилось число заявок об их работе. Объяснение этому видят в популярности дистанционного способа приобретения товаров.В 2023 году выносились и судебные решения о конфискации продукции, которая опасна для жизни и здоровья потребителя. В судебном порядке потребителям возмещено свыше 81 миллионов рублей. добавила Воронова.Куда жаловатьсяВиктория Воронова рассказывает, что обращения по защите прав потребителей можно отправить по почте, а также через сайт Роспотребнадзора и через портал госуслуг.Кроме того, в Симферополе работает консультационный центр по защите прав потребителей. Осуществляется прием граждан и по регионам. Дни приема указаны на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя.Специалист уточняет, что часто люди звонят непосредственно из точек продаж с вопросом, нарушаются ли их права. Они получают консультацию специалиста, который советует, что делать, чтобы не наступили негативные последствия.Для просвещения граждан в этой сфере создан Государственный информационный ресурс защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). Через него также можно обратиться с обращениями и получить консультацию.Телефоны для консультаций:Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – РоспотребнадзорЗащита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль? Как вернуть товар на маркетплейсе – советы Роспотребнадзора

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, маркетплейс, общество, торговля, торговые сети, товары и услуги, совет эксперта, новости крыма