https://crimea.ria.ru/20240312/zaschita-prav-potrebiteley-kak-osuschestvlyaetsya-gosudarstvennyy-kontrol-1135421808.html

Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?

Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль? - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?

РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-12T11:00

2024-03-12T11:00

2024-03-05T13:33

пресс-центр

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта - 11.00. Пресс-конференция "Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?"Участник:— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.В России действует система защиты прав потребителей, которая гарантирует гражданам право на приобретение качественных товаров, услуг и получение информации о продукции. Однако о своих гарантиях знают не все, а пользуются – единицы.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, виктория воронова