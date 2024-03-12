https://crimea.ria.ru/20240312/zaschita-prav-potrebiteley-kak-osuschestvlyaetsya-gosudarstvennyy-kontrol-1135421808.html
Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?
Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль? - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?
РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-12T11:00
2024-03-12T11:00
2024-03-05T13:33
пресс-центр
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта - 11.00. Пресс-конференция "Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?"Участник:— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.В России действует система защиты прав потребителей, которая гарантирует гражданам право на приобретение качественных товаров, услуг и получение информации о продукции. Однако о своих гарантиях знают не все, а пользуются – единицы.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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пресс-центр, виктория воронова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта - 11.00. Пресс-конференция "Защита прав потребителей: как осуществляется государственный контроль?"
— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.
В России действует система защиты прав потребителей, которая гарантирует гражданам право на приобретение качественных товаров, услуг и получение информации о продукции. Однако о своих гарантиях знают не все, а пользуются – единицы.
Как осуществляется федеральный государственный надзор? Какие новые способы защиты прав потребителей появятся в текущем году? Какие нарушения норм законодательства чаще всего выявляются в ходе проверок? Какие вопросы являются наиболее актуальными у потребителей при обращении в Межрегиональное управление? Как потребитель защищен при получении онлайн-услуг?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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