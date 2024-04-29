https://crimea.ria.ru/20240429/ukutan-glitsiniey-stend-yalty-proizvel-anshlag-na-vystavke-v-moskve-1136952133.html

Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве

Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве

Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T20:51

2024-04-29T20:51

2024-04-29T20:51

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международная выставка-форум «россия»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.В течение дня для гостей выставки проходили мастер-классы, конкурсы, костюмированные мини-спектакли, а также розыгрыш путевок в Ялту. "Аншлаг у стенда Крыма на ВДНХ, и успешный дебют команды Ялты! Гости активно участвовали в конкурсах и викторинах, учились рисовать глицинию, собирали крымский чай, узнавали больше об истории нашего города и признавались ему в любви", - написала она в своем Telegram.Павленко отметила, что вечером всех ждал еще один культурный сюрприз.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. 15 декабря прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкциюНиколай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"

https://crimea.ria.ru/20231215/pevets-aleksandr-ivanov-nazval-krym-unikalnym-kraem-s-potryasayuschimi-lyudmi-1133570847.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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