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Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве
Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве
Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T20:51
2024-04-29T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.В течение дня для гостей выставки проходили мастер-классы, конкурсы, костюмированные мини-спектакли, а также розыгрыш путевок в Ялту. "Аншлаг у стенда Крыма на ВДНХ, и успешный дебют команды Ялты! Гости активно участвовали в конкурсах и викторинах, учились рисовать глицинию, собирали крымский чай, узнавали больше об истории нашего города и признавались ему в любви", - написала она в своем Telegram.Павленко отметила, что вечером всех ждал еще один культурный сюрприз.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. 15 декабря прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкциюНиколай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"
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крым, вднх, россия, международная выставка-форум «россия», москва, янина павленко, новости, общество, туризм в крыму, туризм
Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве

Стенд Ялты произвел аншлаг на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве

20:51 29.04.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСтенд Ялты произвел аншлаг на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Стенд Ялты произвел аншлаг на форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
В течение дня для гостей выставки проходили мастер-классы, конкурсы, костюмированные мини-спектакли, а также розыгрыш путевок в Ялту.
"Аншлаг у стенда Крыма на ВДНХ, и успешный дебют команды Ялты! Гости активно участвовали в конкурсах и викторинах, учились рисовать глицинию, собирали крымский чай, узнавали больше об истории нашего города и признавались ему в любви", - написала она в своем Telegram.
Павленко отметила, что вечером всех ждал еще один культурный сюрприз.
"В гости заглянул наш большой друг, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем и своим творчеством еще больше привлек внимание посетителей выставки к нашему стенду и к любимой Ялте. Кстати, отпуск он проведет именно в нашем городе", - написала Павленко.
4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. 15 декабря прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
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