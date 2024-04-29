Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве
Стенд Ялты произвел аншлаг на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСтенд Ялты произвел аншлаг на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Крымский стенд на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве на эту неделю посвящен Ялте. Уже в первый день он собрал аншлаг вокруг себя, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
В течение дня для гостей выставки проходили мастер-классы, конкурсы, костюмированные мини-спектакли, а также розыгрыш путевок в Ялту.
"Аншлаг у стенда Крыма на ВДНХ, и успешный дебют команды Ялты! Гости активно участвовали в конкурсах и викторинах, учились рисовать глицинию, собирали крымский чай, узнавали больше об истории нашего города и признавались ему в любви", - написала она в своем Telegram.
Павленко отметила, что вечером всех ждал еще один культурный сюрприз.
"В гости заглянул наш большой друг, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем и своим творчеством еще больше привлек внимание посетителей выставки к нашему стенду и к любимой Ялте. Кстати, отпуск он проведет именно в нашем городе", - написала Павленко.
4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. 15 декабря прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
15 декабря 2023, 12:04Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми