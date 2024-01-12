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Николай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"

Николай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия" - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Николай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев побывал на крымском стенде выставки-форума "Россия". Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T23:12

2024-01-12T23:12

2024-01-12T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев побывал на крымском стенде выставки-форума "Россия". Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского стенда.Экскурсию по экспозиции для Валуева провела министр образования науки и молодежи РК Валентина Лаврик. Она рассказала о самых значимых достижениях Крыма за почти 10 лет в составе России.На крымском стенде всегда много посетителей, сообщают организаторы. Каждый гость может прямо с выставки отправить близким людям или друзьям открытку с видами Крыма. Множество таких открыток отправилось с ВДНХ в зону спецоперации. Также посетители могут составить свой купаж чая из душистых крымских трав.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. Выставка будет работать до 12 апреля.15 декабря на стенде прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в "России": природа, люди и легендарное шампанскоеБолее 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – АксеновЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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