Рейтинг@Mail.ru
Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240429/deparde-vypustili-iz-pod-strazhi-aktera-budut-sudit-1136952632.html
Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить
Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить
Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Суд по вопросу о домогательствах актера состоится в октябре этого года, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T21:41
2024-04-29T21:41
франция
в мире
кино
суд
париж
культура
искусство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136952514_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c424658642eecb21c38956ebfd951aba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Суд по вопросу о домогательствах актера состоится в октябре этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В понедельник Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которое выдвинули против актера две женщины.По данным агентства Франс Пресс, прокуратура Парижа назначила заседание суда по этому вопросу на октябрь 2024 года.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. Сам актер все обвинения отрицает.
франция
париж
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136952514_210:0:2482:1704_1920x0_80_0_0_ba0197ea828735d4f1009112a76b71fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, в мире, кино, суд, париж, культура, искусство , новости
Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить

Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах и назначили суд

21:41 29.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Суд по вопросу о домогательствах актера состоится в октябре этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В понедельник Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которое выдвинули против актера две женщины.
"Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи", — цитирует телеканал BFMTV адвоката актера Кристиана Сен-Пале.
По данным агентства Франс Пресс, прокуратура Парижа назначила заседание суда по этому вопросу на октябрь 2024 года.
Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. Сам актер все обвинения отрицает.
 
ФранцияВ миреКиноСудПарижКультураИскусствоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:0616 человек застряли на аттракционе в Туле
21:54Главное за день: 29 апреля
21:41Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить
21:18Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления
20:51Укутан глицинией: стенд Ялты произвел аншлаг на выставке в Москве
20:24В России стали производить больше вина
19:55В горах Сочи открыли летний сезон
19:27В Севастополе слышна стрельба – что происходит
19:17Как в Симферополе борются с нашествием клещей
18:50Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо
18:29Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
18:07В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
17:49Керчанин хранил дома две булавы и раритетное оружие
17:20Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
16:45Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
16:25В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
15:57До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
15:26Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии"
14:58Спрашивали "чей Крым": 57 молдаван двое суток держали на границе в Литве
14:39Штормовой ветер накроет Крым
Лента новостейМолния