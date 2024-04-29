https://crimea.ria.ru/20240429/deparde-vypustili-iz-pod-strazhi-aktera-budut-sudit-1136952632.html

Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить

Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Депардье выпустили из-под стражи: актера будут судить

Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Суд по вопросу о домогательствах актера состоится в октябре этого года, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T21:41

2024-04-29T21:41

2024-04-29T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи. Суд по вопросу о домогательствах актера состоится в октябре этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В понедельник Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которое выдвинули против актера две женщины.По данным агентства Франс Пресс, прокуратура Парижа назначила заседание суда по этому вопросу на октябрь 2024 года.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года. Сам актер все обвинения отрицает.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, кино, суд, париж, культура, искусство , новости