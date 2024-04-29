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Жерара Депардье во Франции обвиняют в домогательствах

Жерара Депардье во Франции обвиняют в домогательствах - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Жерара Депардье во Франции обвиняют в домогательствах

Актера Жерара Депардье во Франции поместили под стражу после вызова на допрос в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T13:25

2024-04-29T13:25

2024-04-29T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Актера Жерара Депардье во Франции поместили под стражу после вызова на допрос в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. "В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", - сообщает канал BFMTV.По данным агентства Франс Пресс, правоохранители поместили французского актера под стражу.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В феврале художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. В марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных обвинений.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, культура, искусство , общество, кино, происшествия, сми, париж, новости