https://crimea.ria.ru/20240429/glavnoe-za-den-29-aprelya-1136952801.html

Главное за день: 29 апреля

Главное за день: 29 апреля - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Главное за день: 29 апреля

Генсек альянса Йенс Столтенберг посетил Киев с необъявленным визитом. На Украине пересмотрели соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы: Зеленский... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T21:54

2024-04-29T21:54

2024-04-29T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР. Генсек альянса Йенс Столтенберг посетил Киев с необъявленным визитом. На Украине пересмотрели соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы: Зеленский урезает права и свободы украинцев по требованию коллективного Запада. Умер бывший тренер сборной Украины по футболу и крымского клуба "Таврия" Михаил Фоменко. Власти Евпатории оценили подготовку пляжей к курортному сезону. На наряд ДПС в Карачаево-Черкесии совершено вооруженное нападение - погибли двое силовиков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России освободила Семеновку в ДНРРоссийские военные освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны.Отмечается, что победные бои за поселок вели подразделения группировки войск "Центр".Всего за минувшие сутки ВС РФ подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. ВСУ потеряли 975 боевиков за сутки.Генсек НАТО прилетел в КиевГенсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. В своем выступлении он отметил, что страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом."Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", – акцентировал представитель альянса.По его словам, сейчас Киеву "недостаточно, и нужно еще больше" поставок систем ПВО и боеприпасов к ним.На Украине станет меньше прав и свободКиев пересмотрел положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период действия военного положения. Теперь украинские власти смогут в принудительном порядке отчуждать у граждан имущество для государственных нужд, запрещать митинги и демонстрации, вводить комендантский час, а также устанавливать особый режим въезда и выезда и осуществлять досмотры.По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцента КФУ, социолога Натальи Киселевой, отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю своего "западного хозяина", сказала она в комментарии РИА Новости Крым.Умер тренер ФоменкоМастер спорта СССР международного класса Михаил Фоменко скончался на 76-ом году жизни. Он был тренером крымского футбольного клуба "Таврия", благодаря его требовательности и амбициям крымские футболисты добивались хороших результатов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш."В футболе это очень значимая фигура. Был лично с ним знаком и знаю, насколько этот человек был амбициозным и требовательным, в чем-то, наверное, даже чересчур. Команды, в которых он работал, всегда добивались хороших результатов", - сказал Гайдаш.В Евпатории не все пляжи готовы к 1 маяВ Евпатории к 1 мая не все пляжные территории будут приведены в порядок, поскольку часть арендаторов до сих пор не устранили последствия шторма, который обрушился на город в ноябре прошлого года. Об этом сообщил первый замглавы местной администрации Иван Просоедов.Он отметил, что к 1 мая был обозначен срок технической готовности пляжных территорий города."Уже сейчас понятно, что большинство пляжных территорий к этой дате в порядок не приведут. Некоторые пользователи до сих пор не ликвидировали последствия "шторма века", не вывезли непригодные конструкции и мусор", - написал Просоедов в своем Telegram-канале.Нападение на полицию в Карачаево-ЧеркессииВ Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского МВД.Это произошло в ночь на понедельник в поселке Мара Аягъы Карачаевского района республики."Злоумышленники, приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство", - уточнили в полиции.

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https://crimea.ria.ru/20240429/dva-vazhnykh-punkta-zelenskiy-obvinil-nato-v-otsutstvii-kontrnastupleniya-1136952308.html

https://crimea.ria.ru/20240429/ukutan-glitsiniey-stend-yalty-proizvel-anshlag-na-vystavke-v-moskve-1136952133.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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