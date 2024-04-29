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Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека

Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека

Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T09:46

2024-04-29T09:46

2024-04-29T09:46

украина

общество

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военное положение на украине

совет европы

оон

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период действия военного положения, говорится в тексте документа, появившегося на сайте Совета Европы."В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения", — говорится в нем.На время действия военного положения украинские власти смогут в принудительном порядке отчуждать у украинцев имущество для государственных нужд, запрещать митинги и демонстрации, вводить комендантский час, а также устанавливать особый режим въезда и выезда и осуществлять досмотры граждан.Впервые Киев подал заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в период военного положения в марте 2022 года. При этом еще весной 2015-го депутаты Верховной рады объявили, о том, что власти имеют право отказаться от ряда международных обязательств по защите прав человека в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.В версии заявления с новыми порправкками отменяется отступление от некоторых статей конвенции и пакта, которые касаются, в том числе, принуждения к труду, произвольных задержаний, права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.Ранее сообщалось, что заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного возраста, кроме оформления удостоверения личности для возвращения на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедиейОтказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, в мире, военное положение на украине, совет европы, оон, верховная рада украины