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Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека
Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека
Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T09:46
2024-04-29T09:46
украина
общество
в мире
военное положение на украине
совет европы
оон
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период действия военного положения, говорится в тексте документа, появившегося на сайте Совета Европы."В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения", — говорится в нем.На время действия военного положения украинские власти смогут в принудительном порядке отчуждать у украинцев имущество для государственных нужд, запрещать митинги и демонстрации, вводить комендантский час, а также устанавливать особый режим въезда и выезда и осуществлять досмотры граждан.Впервые Киев подал заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в период военного положения в марте 2022 года. При этом еще весной 2015-го депутаты Верховной рады объявили, о том, что власти имеют право отказаться от ряда международных обязательств по защите прав человека в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.В версии заявления с новыми порправкками отменяется отступление от некоторых статей конвенции и пакта, которые касаются, в том числе, принуждения к труду, произвольных задержаний, права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.Ранее сообщалось, что заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного возраста, кроме оформления удостоверения личности для возвращения на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедиейОтказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
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РИА Новости Крым
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украина, общество, в мире, военное положение на украине, совет европы, оон, верховная рада украины
Свободы ограничены: Киев пересмотрел конвенцию по правам человека

Киев пересмотрел соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы

09:46 29.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период действия военного положения, говорится в тексте документа, появившегося на сайте Совета Европы.
"В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения", — говорится в нем.
Указанные конституционные статьи гарантируют неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, а также свободу передвижения, права на свободу мысли и слова.
На время действия военного положения украинские власти смогут в принудительном порядке отчуждать у украинцев имущество для государственных нужд, запрещать митинги и демонстрации, вводить комендантский час, а также устанавливать особый режим въезда и выезда и осуществлять досмотры граждан.
Впервые Киев подал заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах в период военного положения в марте 2022 года. При этом еще весной 2015-го депутаты Верховной рады объявили, о том, что власти имеют право отказаться от ряда международных обязательств по защите прав человека в рамках так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
В версии заявления с новыми порправкками отменяется отступление от некоторых статей конвенции и пакта, которые касаются, в том числе, принуждения к труду, произвольных задержаний, права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.
Ранее сообщалось, что заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного возраста, кроме оформления удостоверения личности для возвращения на Украину.
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