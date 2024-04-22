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Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных
Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных
Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T23:23
2024-04-22T23:29
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мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного возраста, кроме оформления удостоверения личности для возвращения на Украину. Об этом со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели" пишет РИА Новости.Уточняется, что запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Издание также публикует письмо руководителям зарубежных дипучреждений, подписанное первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой."С целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23 апреля временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – сказано в документе. Исключением являются только консульские действия по оформлению удостоверений личности для возвращения на Украину.16 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Согласно закону, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания. Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровБегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в деньУкраина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады
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украина, новости, мобилизация на украине, политика, в мире
Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных

Украинцы призывного возраста с 23 апреля не смогут получить консульские услуги

23:23 22.04.2024 (обновлено: 23:29 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Украины. Архивное фото
Здание Правительства Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля приостанавливают предоставление всех консульских услуг в отношении украинских граждан призывного возраста, кроме оформления удостоверения личности для возвращения на Украину. Об этом со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели" пишет РИА Новости.

"Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста", – пишет издание.

Уточняется, что запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Издание также публикует письмо руководителям зарубежных дипучреждений, подписанное первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой.
"С целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23 апреля временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – сказано в документе. Исключением являются только консульские действия по оформлению удостоверений личности для возвращения на Украину.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Согласно закону, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания. Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
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00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
23:23Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных
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