https://crimea.ria.ru/20240423/otkaz-voennoobyazannym-ukraintsam-v-konsulskikh-uslugakh--trebovanie-zapada-1136789519.html

Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада

Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада

Отказ в консульском обслуживании военнообязанных украинцев за рубежом – это требование Запада в обмен на выделение Киеву военной помощи. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T20:09

2024-04-23T20:09

2024-04-23T20:09

эксклюзивы риа новости крым

украина

в мире

мобилизация на украине

коллективный запад

общество

всу (вооруженные силы украины)

мнения

алексей мухин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111375/27/1113752799_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_dbb93acbad5dada876f0ac042a767cee.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Отказ в консульском обслуживании военнообязанных украинцев за рубежом – это требование Запада в обмен на выделение Киеву военной помощи. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Приостановку консульских услуг военнообязанным гражданам за рубежом официально подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Накануне об этом решении сообщали украинские СМИ.Эта мера не имеет никакого отношения к правам человека, подчеркивает эксперт. Граждане Украины теперь будут вынуждены либо возвращаться за оформлением документов на родину, либо переходить на нелегальное положение."Но зато это позволяет принудительным образом направить на родину тех украинцев, которые переехали в свое время. Потому что люди без документов в любом случае будут депортированы с территории западных государств, и со стопроцентной вероятностью на границе с Украиной их просто мобилизуют и направят на фронт". - объяснил Мухин.На Украине возможны и другие жесткие меры, направленные для борьбы с уклонистами. В местных СМИ обсуждают отказ в медицинском обслуживании без документов из ТЦК и запрет на поступление в вузы."Территория Украины оказалась вне правового поля. Они могут обсуждать все что угодно, лишь бы только выполнить те задания, которые получили от западных стран в обмен на выделение помощи", - резюмировал политолог Алексей Мухин.С 23 апреля украинским дипмиссиям за рубежом предписано остановить оказание услуг военнообязанным гражданам. Мера должна действовать до получения разъяснений о порядке действия положений закона об ужесточении мобилизации. При этом сам закон вступает в силу 18 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – ПесковБегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день

https://crimea.ria.ru/20240319/mozhet-rvanut-chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-totalnoy-mobilizatsii-molodezhi-1135827543.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, мобилизация на украине, коллективный запад, общество, всу (вооруженные силы украины), мнения, алексей мухин