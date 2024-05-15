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Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
Запорожская область в грядущем курортном сезоне ждет 100 тысяч туристов, в регионе увеличивают число объектов размещения. Об этом сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T11:02
2024-05-15T11:02
2024-05-15T11:39
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Запорожская область в грядущем курортном сезоне ждет 100 тысяч туристов, в регионе увеличивают число объектов размещения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Ожидается туристический поток в 100 тысяч человек – рост по сравнению с прошлым годом составит более 23%, подчеркнул глава региона.По словам губернатора, летом в регионе впервые с 2021 года заработают аквапарки, дельфинарий и зоопарк на берегу Азовского моря. За счет федеральных средств в области обновляют пляжи, планируют открывать детские и спортивные зоны отдыха, проводить событийные мероприятия и обустраивать туристические районы городов."Безусловно, особое внимание будет уделено безопасности граждан во время пребывания в местах, предназначенных для массового отдыха", – подчеркнул Балицкий.В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч – в период майских праздников, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Период активного бронирования на достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристуМелитопольский район готов принимать туристов – властиГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, туризм, россия
Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
Запорожская область рассчитывает увеличить турпоток – Балицкий
11:02 15.05.2024 (обновлено: 11:39 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Запорожская область в грядущем курортном сезоне ждет 100 тысяч туристов, в регионе увеличивают число объектов размещения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"120 коллективных средств размещения региона готовы принять отдыхающих в этом курортном сезоне. Увеличение количества объектов по сравнению с 2023 годом составит более 70%, а четыре из них откроются для отдыхающих впервые", – написал Балицкий в своем Telgram-канале.
Ожидается туристический поток в 100 тысяч человек – рост по сравнению с прошлым годом составит более 23%, подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, летом в регионе впервые с 2021 года заработают аквапарки, дельфинарий и зоопарк на берегу Азовского моря. За счет федеральных средств в области обновляют пляжи, планируют открывать детские и спортивные зоны отдыха, проводить событийные мероприятия и обустраивать туристические районы городов.
"Безусловно, особое внимание будет уделено безопасности граждан во время пребывания в местах, предназначенных для массового отдыха", – подчеркнул Балицкий.
В Крыму с начала года отдохнули
800 тысяч туристов, из них 266 тысяч – в период майских праздников, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Период активного бронирования на достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%.
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