https://crimea.ria.ru/20240515/zaporozhskaya-oblast-zhdet-100-tysyach-turistov----chto-predlozhit-region-1137289863.html

Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион

Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион

Запорожская область в грядущем курортном сезоне ждет 100 тысяч туристов, в регионе увеличивают число объектов размещения. Об этом сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T11:02

2024-05-15T11:02

2024-05-15T11:39

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137290692_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_30b7f47e57680e776299df612b9f4124.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Запорожская область в грядущем курортном сезоне ждет 100 тысяч туристов, в регионе увеличивают число объектов размещения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Ожидается туристический поток в 100 тысяч человек – рост по сравнению с прошлым годом составит более 23%, подчеркнул глава региона.По словам губернатора, летом в регионе впервые с 2021 года заработают аквапарки, дельфинарий и зоопарк на берегу Азовского моря. За счет федеральных средств в области обновляют пляжи, планируют открывать детские и спортивные зоны отдыха, проводить событийные мероприятия и обустраивать туристические районы городов."Безусловно, особое внимание будет уделено безопасности граждан во время пребывания в местах, предназначенных для массового отдыха", – подчеркнул Балицкий.В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч – в период майских праздников, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Период активного бронирования на достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристуМелитопольский район готов принимать туристов – властиГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

запорожская область

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, туризм, россия