https://crimea.ria.ru/20240515/ataka-bespilotnika-vsu-na-tatarstan-chto-izvestno-1137289090.html

Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно

Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана в среду утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T10:29

2024-05-15T10:29

2024-05-15T10:31

татарстан

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

казань

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана в среду утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Республики Татарстан.Согласно сообщению Росавиации, были введены временные ограничения работы аэропортов в Казани и Нижнекамске.Уточняется, что аэропорт Казани не принимал и не отправлял воздушные суда с 07:27 мск, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.В настоящий момент ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация.В ночь на среду была отражена массированная ракетная атака на Крым с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс". Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы России отражена в ночь на средуДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, казань, новости, безопасность