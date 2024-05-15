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Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана в среду утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:29
2024-05-15T10:29
2024-05-15T10:31
татарстан
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана в среду утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Республики Татарстан.Согласно сообщению Росавиации, были введены временные ограничения работы аэропортов в Казани и Нижнекамске.Уточняется, что аэропорт Казани не принимал и не отправлял воздушные суда с 07:27 мск, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.В настоящий момент ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация.В ночь на среду была отражена массированная ракетная атака на Крым с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс". Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы России отражена в ночь на средуДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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татарстан, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, казань, новости, безопасность
Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Украинский беспилотник сбит над территорией Республики Татарстан
10:29 15.05.2024 (обновлено: 10:31 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана в среду утром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Республики Татарстан.
Согласно сообщению Росавиации, были введены временные ограничения работы аэропортов в Казани и Нижнекамске.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что аэропорт Казани не принимал и не отправлял воздушные суда с 07:27 мск, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
В настоящий момент ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация.
В ночь на среду была отражена массированная ракетная атака
на Крым с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс". Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова.
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