https://crimea.ria.ru/20240429/neobyavlennyy-vizit-stoltenberga-v-kiev--glavnye-zayavleniya-1136948570.html

Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления

Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления

Страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T17:20

2024-04-29T17:20

2024-04-29T17:25

нато

йенс столтенберг

украина

киев

в мире

сша

поставки западного оружия украине

коллективный запад

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136237859_0:220:2948:1878_1920x0_80_0_0_c0d2a1a873707e1434d48f607e56892a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом. Об этом в рамках необъявленного визита в Киев в понедельник заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Главные тезисы - в материале РИА Новости Крым.Киеву не хватает боеприпасовСтолтенберг снова подчеркнул, что участникам альянса необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности."Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", – акцентировал представитель альянса.По его словам, сейчас Киеву "недостаточно, и нужно еще больше" поставок систем ПВО и боеприпасов к ним. Украину в НАТО ждут, но не хотятПри этом высокопоставленный визитер признал, что грядущим летом не ожидает на саммите НАТО в Вашингтоне каких-либо достижений по договоренности о возможном присоединении Украины к альянсу.Однако Столтенберг вновь пообещал, что Украина когда-нибудь станет членом блока. Не исключил генсек и возможности поприветствовать на летней встрече альянса в Штатах и президента Украины Владимира Зеленского."Мы обсудили сегодня подготовку к саммиту НАТО в июле. Надеюсь, что смогу приветствовать вас на этой встрече", - сказал он, обращаясь к Зеленскому.Палата представителей конгресса США в минувшую субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов режиму Зеленского. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте, но при этом погибнут еще больше украинцев.23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине.При этом политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине ведет к расколу в НАТО на европейской территории и изменению политического ландшафта Европы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяКак СВО изменит Европу – мнение

украина

киев

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, йенс столтенберг, украина, киев, в мире, сша, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости, новости сво, политика