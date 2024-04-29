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Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
Страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T17:20
2024-04-29T17:20
2024-04-29T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом. Об этом в рамках необъявленного визита в Киев в понедельник заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Главные тезисы - в материале РИА Новости Крым.Киеву не хватает боеприпасовСтолтенберг снова подчеркнул, что участникам альянса необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности."Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", – акцентировал представитель альянса.По его словам, сейчас Киеву "недостаточно, и нужно еще больше" поставок систем ПВО и боеприпасов к ним. Украину в НАТО ждут, но не хотятПри этом высокопоставленный визитер признал, что грядущим летом не ожидает на саммите НАТО в Вашингтоне каких-либо достижений по договоренности о возможном присоединении Украины к альянсу.Однако Столтенберг вновь пообещал, что Украина когда-нибудь станет членом блока. Не исключил генсек и возможности поприветствовать на летней встрече альянса в Штатах и президента Украины Владимира Зеленского."Мы обсудили сегодня подготовку к саммиту НАТО в июле. Надеюсь, что смогу приветствовать вас на этой встрече", - сказал он, обращаясь к Зеленскому.Палата представителей конгресса США в минувшую субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов режиму Зеленского. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте, но при этом погибнут еще больше украинцев.23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине.При этом политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине ведет к расколу в НАТО на европейской территории и изменению политического ландшафта Европы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяКак СВО изменит Европу – мнение
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нато, йенс столтенберг, украина, киев, в мире, сша, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости, новости сво, политика
Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
НАТО мало помогает Зеленскому, заявил Столтенберг во время необъявленного визита в Киев
17:20 29.04.2024 (обновлено: 17:25 29.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом. Об этом в рамках необъявленного визита в Киев в понедельник заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Главные тезисы - в материале РИА Новости Крым.
Киеву не хватает боеприпасов
Столтенберг снова подчеркнул, что участникам альянса необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности.
"Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", – акцентировал представитель альянса.
По его словам, сейчас Киеву "недостаточно, и нужно еще больше" поставок систем ПВО и боеприпасов к ним.
"Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И все это имело серьезные последствия на фронте. Мы видим эти последствия сейчас", - цитирует генсека РИА Новости.
Украину в НАТО ждут, но не хотят
При этом высокопоставленный визитер признал, что грядущим летом не ожидает на саммите НАТО в Вашингтоне каких-либо достижений по договоренности о возможном присоединении Украины к альянсу.
"Для такого решения нам необходимо согласие всех членов альянса, не большинства, а всех 32 союзников. Я не ожидаю, что такая договоренность будет достигнута на саммите в июле", - уточнил он.
Однако Столтенберг вновь пообещал, что Украина когда-нибудь станет членом блока. Не исключил генсек и возможности поприветствовать на летней встрече альянса в Штатах и президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы обсудили сегодня подготовку к саммиту НАТО в июле. Надеюсь, что смогу приветствовать вас на этой встрече", - сказал он, обращаясь к Зеленскому.
Палата представителей конгресса США в минувшую субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов режиму Зеленского.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый пакет помощи, предоставленный США Киеву, не изменит ситуацию на фронте
, но при этом погибнут еще больше украинцев.
23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом объявил о выделении крупнейшего в истории разового пакета военной помощи Украине
.
При этом политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине ведет к расколу в НАТО
на европейской территории и изменению политического ландшафта Европы.
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