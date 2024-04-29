https://crimea.ria.ru/20240429/vooruzhennoe-napadenie-na-politseyskikh-v-karachaevo-cherkesii---pogibli-dvoe-1136942200.html
Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое
Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое
В Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T08:32
2024-04-29T08:32
2024-04-29T08:41
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карачаево-черкесия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского МВД.Это произошло в ночь на понедельник в поселке Мара Аягъы Карачаевского района республики.В результате погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранены двое сотрудников ДПС по КЧР, сотрудник Росгвардии и управления МВД России по Курганской области. Пострадавшие госпитализированы.Пятеро нападавших уничтожены на месте."На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - добавили в МВД.По факту нападения возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, говорится в Telegram-канале регионального главка СК РФ.По данным следствия, 22 апреля 2024 года совершено нападение на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" с использованием огнестрельного оружия, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Следственными органами СК России по КЧР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.
https://crimea.ria.ru/20240422/v-sk-rf-dolozhat-o-rassledovanii-napadeniya-na-politseyskikh-v-karachaevske-1136763771.html
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происшествия, карачаево-черкесия, вооруженное нападение на силовиков, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, курганская область, полиция, убийство
Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое
На наряд ДПС в Карачаево-Черкесии совершено вооруженное нападение - погибли двое силовиков
08:32 29.04.2024 (обновлено: 08:41 29.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского МВД.
Это произошло в ночь на понедельник в поселке Мара Аягъы Карачаевского района республики.
"Злоумышленники, приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство", - уточнили в полиции.
В результате погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранены двое сотрудников ДПС по КЧР, сотрудник Росгвардии и управления МВД России по Курганской области. Пострадавшие госпитализированы.
Пятеро нападавших уничтожены на месте.
"На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - добавили в МВД.
По факту нападения возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, говорится в Telegram-канале регионального главка СК РФ.
"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", - уточнили в сообщении.
По данным следствия, 22 апреля 2024 года совершено нападение на наряд полиции
МО МВД России "Карачаевский" с использованием огнестрельного оружия, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Следственными органами СК России по КЧР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.