https://crimea.ria.ru/20240429/vooruzhennoe-napadenie-na-politseyskikh-v-karachaevo-cherkesii---pogibli-dvoe-1136942200.html

Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое

Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Вооруженное нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии - погибли двое

В Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T08:32

2024-04-29T08:32

2024-04-29T08:41

происшествия

карачаево-черкесия

вооруженное нападение на силовиков

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

курганская область

полиция

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии вооруженные преступники напали на наряд дорожно-постовой службы. Двое силовиков погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского МВД.Это произошло в ночь на понедельник в поселке Мара Аягъы Карачаевского района республики.В результате погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранены двое сотрудников ДПС по КЧР, сотрудник Росгвардии и управления МВД России по Курганской области. Пострадавшие госпитализированы.Пятеро нападавших уничтожены на месте."На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - добавили в МВД.По факту нападения возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, говорится в Telegram-канале регионального главка СК РФ.По данным следствия, 22 апреля 2024 года совершено нападение на наряд полиции МО МВД России "Карачаевский" с использованием огнестрельного оружия, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое сотрудников скончались на месте, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Следственными органами СК России по КЧР возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.

https://crimea.ria.ru/20240422/v-sk-rf-dolozhat-o-rassledovanii-napadeniya-na-politseyskikh-v-karachaevske-1136763771.html

карачаево-черкесия

курганская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, карачаево-черкесия, вооруженное нападение на силовиков, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, курганская область, полиция, убийство