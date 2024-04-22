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В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли
В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли
Двое полицейских погибли, еще один получил ранение в результате нападения на патрульный автомобиль в Карачаево-Черкесской Республике, где злоумышленник открыл... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T09:31
2024-04-22T09:33
карачаево-черкесия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двое полицейских погибли, еще один получил ранение в результате нападения на патрульный автомобиль в Карачаево-Черкесской Республике, где злоумышленник открыл стрельбу в сотрудников полиции и похитил оружие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в Telegram-канале.Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 апреля. Злоумышленник напал на патрульный автомобиль полицейских МО МВД России "Карачаевский". Нападавший несколько раз выстрелил в сотрудников полиции, а затем похитил их табельное оружие и патроны к нему. Двое полицейских скончались на месте, третий госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями."Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность подозреваемого.Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в СиднееЗадержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
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карачаево-черкесия, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), полиция
В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли

В Карачаевске двое полицейских погибли в результате нападения неизвестного мужчины

09:31 22.04.2024 (обновлено: 09:33 22.04.2024)
 
© СУ СК России по КЧРВ Карачаево-Черкессии совершено нападение на несущий службу наряд полиции
В Карачаево-Черкессии совершено нападение на несущий службу наряд полиции
© СУ СК России по КЧР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Двое полицейских погибли, еще один получил ранение в результате нападения на патрульный автомобиль в Карачаево-Черкесской Республике, где злоумышленник открыл стрельбу в сотрудников полиции и похитил оружие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 апреля. Злоумышленник напал на патрульный автомобиль полицейских МО МВД России "Карачаевский". Нападавший несколько раз выстрелил в сотрудников полиции, а затем похитил их табельное оружие и патроны к нему. Двое полицейских скончались на месте, третий госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями.
"Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Тверской области.
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Карачаево-ЧеркесияПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Полиция
 
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