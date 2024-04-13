https://crimea.ria.ru/20240413/ne-podkhodi-rossiyanin-dal-otpor-napavshemu-na-lyudey-v-sidnee-1136530381.html

Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее

Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее

Мужчина, говорящий на русском языке, стал единственным из гражданских лиц, кто не побоялся и попытался остановить преступника с ножом в крупном торговом центре... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T21:03

2024-04-13T21:03

2024-04-13T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Мужчина, говорящий на русском языке, стал единственным из гражданских лиц, кто не побоялся и попытался остановить преступника с ножом в крупном торговом центре в Сиднее. Об этом со ссылкой на австралийский телеканал 7NEWS пишет РИА Новости.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о шести погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.По данным помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльса Энтони Кука, нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока силовики не могут представить информацию о погибших, однако заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".

https://crimea.ria.ru/20240413/13-chelovek-zaderzhany-posle-tragedii-na-funikulere-v-turtsii-1136532544.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сидней, происшествия, в мире, австралия, новости, общество