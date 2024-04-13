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Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
Мужчина, говорящий на русском языке, стал единственным из гражданских лиц, кто не побоялся и попытался остановить преступника с ножом в крупном торговом центре... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T21:03
2024-04-13T21:03
сидней
происшествия
в мире
австралия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Мужчина, говорящий на русском языке, стал единственным из гражданских лиц, кто не побоялся и попытался остановить преступника с ножом в крупном торговом центре в Сиднее. Об этом со ссылкой на австралийский телеканал 7NEWS пишет РИА Новости.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о шести погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.По данным помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльса Энтони Кука, нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока силовики не могут представить информацию о погибших, однако заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".
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сидней, происшествия, в мире, австралия, новости, общество
Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее

Русскоговорящий мужчина остановил напавшего на людей в торговом центре Сиднея - СМИ

21:03 13.04.2024
 
© AP Photo / Rick RycroftЭвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
Эвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
© AP Photo / Rick Rycroft
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Мужчина, говорящий на русском языке, стал единственным из гражданских лиц, кто не побоялся и попытался остановить преступника с ножом в крупном торговом центре в Сиднее. Об этом со ссылкой на австралийский телеканал 7NEWS пишет РИА Новости.
"Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там (во время инцидента - ред.) и прятались внутри... магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное... мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке "Не подходи!", именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший - ред.) продвинулся дальше", - заявила репортер канала 7NEWS в прямом эфире, трансляция которого велась на YouTube.
Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о шести погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.
По данным помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльса Энтони Кука, нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока силовики не могут представить информацию о погибших, однако заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".
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