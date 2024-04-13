Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240413/v-tts-sidneya-pogibli-shest-chelovek-i-esche-semero-postradali---smi-1136523693.html
В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ
В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ
Полиция Австралии не исключает, что нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея было актом... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T13:02
2024-04-13T13:02
австралия
сидней
общество
происшествия
в мире
новости
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188172_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c9e2b8636e0f7740880375214c83f63.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Полиция Австралии не исключает, что нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея было актом терроризма, заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук в эфире телеканала ABC.Кук добавил, что нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока полиция не может представить информацию о погибших, однако помощник комиссара заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".По данным СМИ, число погибших возросло до шести человек, еще семеро пострадали.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о пяти погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.
https://crimea.ria.ru/20240413/massovoe-napadenie-na-lyudey-krupnyy-tts-evakuirovali-v-sidnee-1136521217.html
австралия
сидней
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188172_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c91a383c52f0f985bdead28c94276d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, сидней, общество, происшествия, в мире, новости, теракт
В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ

Нападение в ТЦ в Сиднее могло быть актом терроризма - полиция Австралии

13:02 13.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Полиция Австралии не исключает, что нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея было актом терроризма, заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук в эфире телеканала ABC.
"На месте происшествия нам не известно ничего, что указывало бы на какой-либо мотив или какую-либо идеологию", - заявил Кук во время пресс-конференции после нападения. На вопрос, исключает ли полиция терроризм, помощник комиссара ответил, что на данный момент полиция "не исключает ничего".
Кук добавил, что нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока полиция не может представить информацию о погибших, однако помощник комиссара заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".
По данным СМИ, число погибших возросло до шести человек, еще семеро пострадали.
Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о пяти погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.
Сидней - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Вчера, 10:36
Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее
 
АвстралияСиднейОбществоПроисшествияВ миреНовостиТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния