https://crimea.ria.ru/20240413/v-tts-sidneya-pogibli-shest-chelovek-i-esche-semero-postradali---smi-1136523693.html

В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ

В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ

Полиция Австралии не исключает, что нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея было актом... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T13:02

2024-04-13T13:02

2024-04-13T13:02

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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Полиция Австралии не исключает, что нападение неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея было актом терроризма, заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук в эфире телеканала ABC.Кук добавил, что нападавший "действовал в одиночку". По словам полицейского, пока полиция не может представить информацию о погибших, однако помощник комиссара заявил, что в результате происшествия погиб "маленький ребенок".По данным СМИ, число погибших возросло до шести человек, еще семеро пострадали.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. Позже полиция Австралии сообщила о пяти погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате происшествия.

https://crimea.ria.ru/20240413/massovoe-napadenie-na-lyudey-krupnyy-tts-evakuirovali-v-sidnee-1136521217.html

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австралия, сидней, общество, происшествия, в мире, новости, теракт