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Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:20
2024-04-11T12:25
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
подмосковье
тверская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, подмосковье, тверская область, новости, безопасность
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан в Тверской области

12:20 11.04.2024 (обновлено: 12:25 11.04.2024)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" 7 апреля этого года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияПодмосковьеТверская областьНовостиБезопасность
 
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