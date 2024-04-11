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Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:20
2024-04-11T12:20
2024-04-11T12:25
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
подмосковье
тверская область
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, подмосковье, тверская область, новости, безопасность
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан в Тверской области
12:20 11.04.2024 (обновлено: 12:25 11.04.2024)