https://crimea.ria.ru/20240411/zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-politseyskikh-v-podmoskove-1136470625.html

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T12:20

2024-04-11T12:20

2024-04-11T12:25

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

подмосковье

тверская область

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье в четверг задержан силовиками в Тверской области. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

подмосковье

тверская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, подмосковье, тверская область, новости, безопасность