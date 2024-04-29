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Киев выполняет волю хозяина: эксперт об ущемлении прав и свобод украинцев

Киев выполняет волю хозяина: эксперт об ущемлении прав и свобод украинцев - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Киев выполняет волю хозяина: эксперт об ущемлении прав и свобод украинцев

Отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T14:14

2024-04-29T14:14

2024-04-29T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Отношение украинских властей к своим гражданам уже давно перестало быть нормальным. Киев регулярно нарушает всевозможные международные конвенции, выполняя волю своего "западного хозяина". Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева.Киев пересмотрел положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период действия военного положения. Теперь украинские власти смогут в принудительном порядке отчуждать у граждан имущество для государственных нужд, запрещать митинги и демонстрации, вводить комендантский час, а также устанавливать особый режим въезда и выезда и осуществлять досмотры.Говоря о "закручивании гаек" для жителей Украины, она отметила, что "гайки уже настолько закручены, что резьба сорвана", акцентирует социолог."Но, тем не менее, Киев все продолжает этим заниматься, и ему это удается, потому что ситуация для них складывается так, что приходится прибегать к таким мерам, которых в нормальном государстве, с адекватной властью, невозможно даже представить", - считает Киселева.При этом на все ущемления прав и свобод граждан Украины Европейский Союз, ни коллективный Запад в целом реагировать не будут, уверена политолог. В частности, она напомнила, что ранее Киев уже нарушил европейскую конвенцию о языках меньшинств, полностью запретив русский язык."Киев полностью запретил русский язык, но никто на Западе по этому поводу ничего не сказал", - сказала она. Не последовало реакции и тогда, когда Украина истребляла своих же мирных граждан. "Нет, конечно, одиночные какие-то голоса слышны, но и те из серии – погрозить пальчиком и сказать "ай-яй-яй". По мнению эксперта, это все отражает, что структуры коллективного Запада за последние годы себя полностью дискредитировали.На неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг военнообязанным гражданам за рубежом. По мнению политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, это новое требование Запада в обмен на выделение Киеву военной помощи.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов. После 17 июля в эфире даже приглашенным спикерам можно будет говорить исключительно на украинском.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиБандитский беспредел: в Крыму сравнили Украину с ГаитиОтказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, коллективный запад, мнения, наталья киселева, политика, военное положение на украине, совет европы