https://crimea.ria.ru/20240409/banditskiy-bespredel-v-krymu-sravnili-ukrainu-s-gaiti-1136380219.html

Бандитский беспредел: в Крыму сравнили Украину с Гаити

Бандитский беспредел: в Крыму сравнили Украину с Гаити - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Бандитский беспредел: в Крыму сравнили Украину с Гаити

Отмена президентских выборов на Украине является исключительным для европейских государств в XXI веке случаем неконституционной отмены одной из основных... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T08:09

2024-04-09T08:09

2024-04-09T08:09

наталья киселева

радио "спутник в крыму"

мнения

украина

гаити

бандитизм

геноцид

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Отмена президентских выборов на Украине является исключительным для европейских государств в XXI веке случаем неконституционной отмены одной из основных демократических процедур, подобное в мире происходит только на Гаити, где власть захватили преступные группировки. Такое мнение в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева."Это исключительный в XXI веке случай отмены выборов в Европе. Были переносы выборов в связи с ковидом, но они потом все равно проходили. В государстве, которое называет себя "европейским" и "демократическим", полностью отменили демократическую процедуру. Ссылка на боевые действия в данном случае необоснованна. Нет в конституции Украины положения об отмене президентских выборов в период военных действий. В очередной раз власти Украины показали, что им совершенно плевать на свой основной закон", – сказала эксперт.По ее словам, подобной страной в мире, где не проводятся выборы, является Гаити, власть в которой в результате переворота захватили преступные группировкиПо мнению руководителя крымского филиала ФоРГО, выборы на Украине невыгодны как самому президенту Владимиру Зеленскому, который с большой долей вероятности их проиграет, так и Соединенным Штатам Америки, которые таким образом окончательно "сажают на крючок" Зеленского и его команду. После 20 мая полномочия нынешнего украинского президента будут определяться только внешней легитимностью со стороны Вашингтона.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти, считает политолог Вадим Петров.Читайте также на РАИ Новости Крым:Зеленский стал жертвой американских выборов – ЗахароваДля Украины наступает критический момент - глава офиса ЗеленскогоВ Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского

украина

гаити

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, мнения, украина, гаити, бандитизм, геноцид