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Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T14:44
2024-04-07T14:44
владимир зеленский (президент украины)
мария захарова
политика
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это только сейчас, когда сам стал "жертвой" этой особенности политической системы Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своем Telegram-канале она упомянула заявление Зеленского о том, что Киев стал заложником избирательного процесса США в вопросах выделения помощи через американский конгресс."А до 2024 года выборов в США не было, да? Или это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесены в США? Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв "американских выборов", а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники", - написала Захарова.Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса США. По словам министра, действующая власть в стране с учетом выборов думает, "как им сделать так, чтобы их ход на внешней арене был бы "в тему" и набрал дополнительные очки для кандидатов их партии".100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины &gt;&gt;Ситуацию на Украине Захарова сравнила с событиями в проамериканском Южном Вьетнаме в начале 1960-х годов. Тогда Вашингтон поддерживал лидеров в Сайгоне. Штаты им обещали обширную помощь и способствовали разделению страны. В 1961 году Сайгон даже посетил вице-президент США Линдон Джонсон, однако уже в 1963 году "союзников Вашингтона" свергли в ходе военного переворота и убили. Жена одного из свергнутых лидеров позже отметила: "Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо". В 1975 году стало известно, что США о готовящемся перевороте знали, но решили его не останавливать. По другой версии, Вашингтон даже инспирировал переворот, убрав президента, отметила Захарова."Мы предупреждали. Просто "Мистер Ню" (по аналогии с прозванной Мадам Ню женой одного из свергнутых лидеров Южного Вьетнама - ред.) этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить", - резюмировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле – СМИДля Украины наступает критический момент - глава офиса ЗеленскогоЧлены НАТО создали совместную миссию на Украине
https://crimea.ria.ru/20240406/zelenskiy-podderzhal-ideyu-makrona-o-vozmozhnoy-otpravke-voysk-na-ukrainu-1136340438.html
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владимир зеленский (президент украины), мария захарова, политика, сша, вьетнам, украина, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова

Зеленский осознал губительность выборов в США, кода стал их жертвой - Захарова

14:44 07.04.2024
 
© AFP 2024 / ADNAN BECIПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AFP 2024 / ADNAN BECI
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это только сейчас, когда сам стал "жертвой" этой особенности политической системы Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она упомянула заявление Зеленского о том, что Киев стал заложником избирательного процесса США в вопросах выделения помощи через американский конгресс.
"А до 2024 года выборов в США не было, да? Или это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесены в США? Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв "американских выборов", а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса США. По словам министра, действующая власть в стране с учетом выборов думает, "как им сделать так, чтобы их ход на внешней арене был бы "в тему" и набрал дополнительные очки для кандидатов их партии".
100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины >>
Ситуацию на Украине Захарова сравнила с событиями в проамериканском Южном Вьетнаме в начале 1960-х годов. Тогда Вашингтон поддерживал лидеров в Сайгоне. Штаты им обещали обширную помощь и способствовали разделению страны. В 1961 году Сайгон даже посетил вице-президент США Линдон Джонсон, однако уже в 1963 году "союзников Вашингтона" свергли в ходе военного переворота и убили. Жена одного из свергнутых лидеров позже отметила: "Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо". В 1975 году стало известно, что США о готовящемся перевороте знали, но решили его не останавливать. По другой версии, Вашингтон даже инспирировал переворот, убрав президента, отметила Захарова.
"Мы предупреждали. Просто "Мистер Ню" (по аналогии с прозванной Мадам Ню женой одного из свергнутых лидеров Южного Вьетнама - ред.) этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить", - резюмировала она.
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