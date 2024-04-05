https://crimea.ria.ru/20240405/dlya-ukrainy-nastupaet-kriticheskiy-moment---glava-ofisa-zelenskogo-1136299382.html

Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского

Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T07:32

2024-04-05T07:32

2024-04-05T07:33

украина

андрей ермак

владимир зеленский (президент украины)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог "Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах

https://crimea.ria.ru/20240404/pochemu-zelenskiy-otkazalsya-ot-intervyu-karlsonu--1136276923.html

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украина, андрей ермак, владимир зеленский (президент украины), новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости