https://crimea.ria.ru/20240405/dlya-ukrainy-nastupaet-kriticheskiy-moment---glava-ofisa-zelenskogo-1136299382.html
Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T07:32
2024-04-05T07:32
2024-04-05T07:33
украина
андрей ермак
владимир зеленский (президент украины)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271771_459:8:1009:317_1920x0_80_0_0_74d148bcbfe1b58efe73e135a0c9a22b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политолог "Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
https://crimea.ria.ru/20240404/pochemu-zelenskiy-otkazalsya-ot-intervyu-karlsonu--1136276923.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271771_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_6f6130dc6024fbf03ca1056d874cd65e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей ермак, владимир зеленский (президент украины), новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
07:32 05.04.2024 (обновлено: 07:33 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева.
"Я очень надеюсь, что (американский пакет помощи - ред.) будет одобрен в этом месяце... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - заявил Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Читайте также на РИА Новости Крым: