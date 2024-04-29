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До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей - РИА Новости Крым, 29.04.2024
До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
первый замглавы местной администрации Иван Просоедов. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T15:57
2024-04-29T15:57
2024-04-29T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории к 1 мая не все пляжные территории будут приведены в порядок, поскольку часть арендаторов до сих пор не устранили последствия шторма, который обрушился на город в ноябре прошлого года. Об этом сообщил первый замглавы местной администрации Иван Просоедов.Он отметил, что к 1 мая был обозначен срок технической готовности пляжных территорий города.Также первый замглавы города отметил, что по итогам мониторинга вопрос технической готовности прибрежных зон будет прорабатываться индивидуально с каждым арендатором, поскольку ситуацию надо исправить в кратчайшие сроки.Ранее в комментарии РИА Новости Крым министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов отметил, что восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая.Шторм произошел на территории Крымского полуострова в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость урагана в отдельных пунктах была выше 140 км/ч. По информации властей, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 получили ранения.Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеровВ Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжейАкватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море
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РИА Новости Крым
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До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
Власти Евпатории оценили подготовку пляжей к курортному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории к 1 мая не все пляжные территории будут приведены в порядок, поскольку часть арендаторов до сих пор не устранили последствия шторма, который обрушился на город в ноябре прошлого года. Об этом сообщил первый замглавы местной администрации Иван Просоедов.
Он отметил, что к 1 мая был обозначен срок технической готовности пляжных территорий города.
"Уже сейчас понятно, что большинство пляжных территорий к этой дате в порядок не приведут. Некоторые пользователи до сих пор не ликвидировали последствия "шторма века", не вывезли непригодные конструкции и мусор", - написал Просоедов в своем Telegram-канале.
Также первый замглавы города отметил, что по итогам мониторинга вопрос технической готовности прибрежных зон будет прорабатываться индивидуально с каждым арендатором, поскольку ситуацию надо исправить в кратчайшие сроки.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым
министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов отметил, что восстановительные работы
на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая.
Шторм произошел на территории Крымского полуострова в ночь на 26 ноября 2023 года
. Скорость урагана в отдельных пунктах была выше 140 км/ч. По информации властей, в результате стихии
погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила
68 миллиардов рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил,
что из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году.
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