https://crimea.ria.ru/20240422/v-yalte-opublikovali-spisok-dostupnykh-dlya-posescheniya-plyazhey-1136755966.html
В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей
В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей
На время проведения ремонтных работ на поврежденных ноябрьским штормом пляжах в Ялте откроют альтернативные пляжные территории. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T18:03
2024-04-22T18:03
2024-04-22T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. На время проведения ремонтных работ на поврежденных ноябрьским штормом пляжах в Ялте откроют альтернативные пляжные территории. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.Глава Ялты подчеркнула, что в порядок будут приведены все пострадавшие объекты: подпорные стены, ограждения, лестничные марши и пандусы.В общей сложности работы будут проводиться на 21 пляже, в том числе в Форосе, Костополе, Гаспре и Отрадном, пляжах санаториев им. А. А. Боброва, "Мисхор", "Дюльбер", "Ай-Петри", "Родина" и других, а также на пляжах "Русалка" и "Лягушка"."Чтобы работы доставили минимум дискомфорта жителям и гостям Большой Ялты, на время их проведения будут открыты альтернативные пляжные территории", – добавила Павленко. Ознакомиться с расположением альтернативных пляжей можно на сайте администрации Ялты по ссылке.Шторм векаШторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Почти 500 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым сообщил, что суммарный ущерб от шторма составил 68 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонтаЕще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
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ялта, новости крыма, крым, крым курортный, туризм в крыму, черное море, пляжи крыма, янина павленко
В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей
В Ялте откроют альтернативные пляжи на время ремонта береговой линии
18:03 22.04.2024 (обновлено: 18:19 22.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. На время проведения ремонтных работ на поврежденных ноябрьским штормом пляжах в Ялте откроют альтернативные пляжные территории. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
Глава Ялты подчеркнула, что в порядок будут приведены все пострадавшие объекты: подпорные стены, ограждения, лестничные марши и пандусы.
"Все будет выдержано в едином стиле, – написала в своем Telegram-канале Павленко. – Сделаем подсыпку пляжей – вместе с министром жилполитики Крыма Никитой Тарасовым и подрядчиком рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха".
В общей сложности работы будут проводиться на 21 пляже, в том числе в Форосе, Костополе, Гаспре и Отрадном, пляжах санаториев им. А. А. Боброва, "Мисхор", "Дюльбер", "Ай-Петри", "Родина" и других, а также на пляжах "Русалка" и "Лягушка".
"Чтобы работы доставили минимум дискомфорта жителям и гостям Большой Ялты, на время их проведения будут открыты альтернативные пляжные территории", – добавила Павленко. Ознакомиться с расположением альтернативных пляжей можно на сайте администрации Ялты по ссылке
.
Шторм века
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года
.
Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии
погибли пять человек, еще 12 пострадали.
В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Почти 500 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.
Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым
сообщил, что суммарный ущерб
от шторма составил 68 млрд рублей.
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