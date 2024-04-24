https://crimea.ria.ru/20240424/v-krymu-chast-postradavshikh-ot-shtorma-plyazhey-vosstanovyat-k-15-maya-1136804823.html

В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая

В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая

Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T13:38

2024-04-24T13:38

2024-04-24T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Ирина Мезенцева. Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.Тарасов напомнил, что подрядчики уже приступили к ремонтам и восстанавливают поврежденные покрытия, ограждения, подсыпают пляжный материал там, где его смыло штормом. "Работа идет полным ходом", - добавил министр и уточнил, что речь идет о набережных в Алуште, Ялте и поселке Николаевка."В Судаке и Керчи тоже уже приступили к восстановлению набережных, пострадавших в результате ЧС. Их отремонтируют за счет средств резервного фонда Республики Крым, а не по программе комплексного благоустройства, - отметил Тарасов. - Это не программа по восстановлению всего берега, а именно восстановление того, что было повреждено штормом".Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 получили ранения.Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжейКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийВ Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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