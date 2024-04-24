https://crimea.ria.ru/20240424/v-krymu-chast-postradavshikh-ot-shtorma-plyazhey-vosstanovyat-k-15-maya-1136804823.html
В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T13:38
2024-04-24T13:38
2024-04-24T13:35
эксклюзивы риа новости крым
никита тарасов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Ирина Мезенцева. Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.Тарасов напомнил, что подрядчики уже приступили к ремонтам и восстанавливают поврежденные покрытия, ограждения, подсыпают пляжный материал там, где его смыло штормом. "Работа идет полным ходом", - добавил министр и уточнил, что речь идет о набережных в Алуште, Ялте и поселке Николаевка."В Судаке и Керчи тоже уже приступили к восстановлению набережных, пострадавших в результате ЧС. Их отремонтируют за счет средств резервного фонда Республики Крым, а не по программе комплексного благоустройства, - отметил Тарасов. - Это не программа по восстановлению всего берега, а именно восстановление того, что было повреждено штормом".Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 получили ранения.Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжейКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийВ Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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никита тарасов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, пляжи крыма, набережные крыма, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, туризм в крыму
В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
Часть пострадавших от "шторма века" крымских пляжей отремонтируют к 15 мая - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Ирина Мезенцева.
Восстановительные работы на ряде пляжей Крыма, которые пострадали от "шторма века" в ноябре прошлого года, будут завершены к средине мая. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.
"Совместно с муниципальными образованиями определены пляжи, которые, к сожалению, будут закрыты (в сезон), потому что находятся в аварийном состоянии, а также пляжи, на которых уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. К 15 мая по многим пляжам уже будет видно воочию, как все завершается", - сказал он.
Тарасов напомнил, что подрядчики уже приступили к ремонтам и восстанавливают поврежденные покрытия, ограждения, подсыпают пляжный материал там, где его смыло штормом. "Работа идет полным ходом", - добавил министр и уточнил, что речь идет о набережных в Алуште, Ялте и поселке Николаевка.
"В Судаке и Керчи тоже уже приступили к восстановлению набережных, пострадавших в результате ЧС. Их отремонтируют за счет средств резервного фонда Республики Крым, а не по программе комплексного благоустройства, - отметил Тарасов. - Это не программа по восстановлению всего берега, а именно восстановление того, что было повреждено штормом".
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года
. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии
погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила
68 миллиардов рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил,
что из федерального бюджета выделено 8,3 млрд рублей на восстановление набережных, которые были повреждены сильным штормом в прошлом году.
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