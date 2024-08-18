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Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора
Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора
В канун учебного года сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю дали советы родителям, как обменять купленную школьную одежду, спортивную форму,... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T18:31
2024-08-18T18:31
роспотребнадзор
торговля
совет эксперта
товары и услуги
общество
школьная форма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В канун учебного года сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю дали советы родителям, как обменять купленную школьную одежду, спортивную форму, портфели, рюкзаки и сумки, а также канцелярские товары даже если их качество соответствует нормам.Право на обмен товараПотребитель имеет право обменять товар на аналогичный, если вещь не подошла по размеру, форме, фасону, расцветке или комплектации. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Продавцы обязаны обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если сохранен его товарный вид и фабричные ярлыки. Также необходимо предоставить товарный или кассовый чек, подтверждающий оплату указанного товара.Если аналогичного товара нет в продаже, потребитель может потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы. Деньги обязаны вернуть в течение трех дней со дня возврата покупки.В случае с учебной литературой и ее комплектующими, продавец вправе отказать в обмене товара. Непериодические издания (книги, буклеты, календари и т.д.), а также бельевые и чулочно-носочные изделия возврату и обмену не подлежат.Возврат товаров с дефектомЕсли родители обнаружили дефекты в купленном товаре, они также вправе потребовать у продавца заменить его на товар этой же марки, либо на такой же товар другой марки с пересчетом. Также покупатель имеет право отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги.Покупатель также должен написать претензию, в которой необходимо изложить данные потребителя, наименование продавца, описание приобретенного товара и его цену, дату покупки, описание проблемы, связанной с приобретенным товаром, требование к продавцу, а также поставить дату и подпись.Один экземпляр претензии направляется руководителю организации-продавца. На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о вручении. Претензия может быть направлена в адрес организации-продавца заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если продавец признает претензию, оформляется возврат товара и денежных средств.Отказ в возврате денегЕсли продавец отказывается возвращать деньги добровольно, потребитель может обратиться в суд. В этом случае можно также потребовать возмещение морального вреда, освобождение от уплаты госпошлины, а также взыскать с продавца в пользу потребителя штраф.
https://crimea.ria.ru/20240801/podut-na-nee-kak-pravilno-vybrat-shkolnuyu-formu-1139271098.html
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роспотребнадзор, торговля, совет эксперта, товары и услуги, общество, школьная форма
Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал о правилах возврата и обмена школьных товаров

18:31 18.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на школьной ярмарке
Посетители на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В канун учебного года сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю дали советы родителям, как обменять купленную школьную одежду, спортивную форму, портфели, рюкзаки и сумки, а также канцелярские товары даже если их качество соответствует нормам.

Право на обмен товара

Потребитель имеет право обменять товар на аналогичный, если вещь не подошла по размеру, форме, фасону, расцветке или комплектации. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
Продавцы обязаны обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если сохранен его товарный вид и фабричные ярлыки. Также необходимо предоставить товарный или кассовый чек, подтверждающий оплату указанного товара.
Если аналогичного товара нет в продаже, потребитель может потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы. Деньги обязаны вернуть в течение трех дней со дня возврата покупки.
В случае с учебной литературой и ее комплектующими, продавец вправе отказать в обмене товара. Непериодические издания (книги, буклеты, календари и т.д.), а также бельевые и чулочно-носочные изделия возврату и обмену не подлежат.

Возврат товаров с дефектом

Если родители обнаружили дефекты в купленном товаре, они также вправе потребовать у продавца заменить его на товар этой же марки, либо на такой же товар другой марки с пересчетом. Также покупатель имеет право отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги.
Покупатель также должен написать претензию, в которой необходимо изложить данные потребителя, наименование продавца, описание приобретенного товара и его цену, дату покупки, описание проблемы, связанной с приобретенным товаром, требование к продавцу, а также поставить дату и подпись.
Один экземпляр претензии направляется руководителю организации-продавца. На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о вручении. Претензия может быть направлена в адрес организации-продавца заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если продавец признает претензию, оформляется возврат товара и денежных средств.

Отказ в возврате денег

Если продавец отказывается возвращать деньги добровольно, потребитель может обратиться в суд. В этом случае можно также потребовать возмещение морального вреда, освобождение от уплаты госпошлины, а также взыскать с продавца в пользу потребителя штраф.
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
1 августа, 07:45Радио "Спутник в Крыму"
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РоспотребнадзорТорговляСовет экспертаТовары и услугиОбществоШкольная форма
 
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