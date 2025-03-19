https://crimea.ria.ru/20250319/v-sevastopole-rastet-chislo-prirodnykh-pozharov-1145066530.html

В Севастополе растет число природных пожаров

В Севастополе растет число природных пожаров - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Севастополе растет число природных пожаров

В Севастополе растет число природных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России, с начала года зафиксировано 38 таких случаев. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T19:48

2025-03-19T19:48

2025-03-19T19:48

севастополь

мчс севастополя

пожар

природа

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леса крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе растет число природных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России, с начала года зафиксировано 38 таких случаев.В этой связи в городе усилена профилактическая работа в садоводческих товариществах, граничащих с лесом. Эту работу спасатели ведут совместно с сотрудниками лесничества.В 2025 году для усиления подготовки к пожароопасному сезону регионами предусмотрено почти 20 млрд рублей, сообщали ранее в правительстве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Джанкоя жалуются на едкий дым горящей свалкиПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, пожар, природа, новости севастополя, экология, леса крыма