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В Севастополе растет число природных пожаров
В Севастополе растет число природных пожаров - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Севастополе растет число природных пожаров
В Севастополе растет число природных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России, с начала года зафиксировано 38 таких случаев. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T19:48
2025-03-19T19:48
2025-03-19T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе растет число природных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС России, с начала года зафиксировано 38 таких случаев.В этой связи в городе усилена профилактическая работа в садоводческих товариществах, граничащих с лесом. Эту работу спасатели ведут совместно с сотрудниками лесничества.В 2025 году для усиления подготовки к пожароопасному сезону регионами предусмотрено почти 20 млрд рублей, сообщали ранее в правительстве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Джанкоя жалуются на едкий дым горящей свалкиПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года
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севастополь, мчс севастополя, пожар, природа, новости севастополя, экология, леса крыма
В Севастополе растет число природных пожаров
В Севастополе с начала года произошло 38 пожаров на открытой местности – МЧС