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День весеннего равноденствия – инфографика - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Инфографика
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День весеннего равноденствия – инфографика
День весеннего равноденствия – инфографика - РИА Новости Крым, 20.03.2025
День весеннего равноденствия – инфографика
День весеннего равноденствия – время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова, официальная точка отсчета начала астрономической весны. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T08:35
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инфографика
природа
космос
земля
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. День весеннего равноденствия – время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова, официальная точка отсчета начала астрономической весны.Во многих культурах этот период считается магическим временем, подходящим для разных ритуалов, колдовства и чествования богов. Древние славяне, например, выкидывали старые вещи, чтоб попрощаться с зимой и верили в приметы: ясная погода в этот день – к урожайному лету, дождь или снег – к позднему теплу.Эти и другие занимательные факты о Дне весеннего равноденствия - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографикаВисокосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлениемИстория праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
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природа, космос, земля, общество, инфографика
День весеннего равноденствия – инфографика

День весеннего равноденствия в инфографике РИА Новости Крым

08:35 20.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. День весеннего равноденствия – время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова, официальная точка отсчета начала астрономической весны.
Во многих культурах этот период считается магическим временем, подходящим для разных ритуалов, колдовства и чествования богов. Древние славяне, например, выкидывали старые вещи, чтоб попрощаться с зимой и верили в приметы: ясная погода в этот день – к урожайному лету, дождь или снег – к позднему теплу.
Эти и другие занимательные факты о Дне весеннего равноденствия - в инфографике РИА Новости Крым.
День весеннего равноденствия - инфографикаДень весеннего равноденствия - инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
08:35День весеннего равноденствия – инфографика
08:11Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
07:43Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
07:36После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
07:07132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
06:37Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу
06:01Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
06:01Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников
00:01Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:17Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек
22:45Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
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