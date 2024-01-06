https://crimea.ria.ru/20240106/visokosnyy-god-otkuda-on-vzyalsya-i-chego-zhdat-s-ego-nastupleniem-1132841314.html

Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением

Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением

Високосный год "родился" в 16 веке с появлением нового календаря и, с точки зрения науки, не является примечательным, так как ничего сверхъестественного в это... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T19:14

2024-01-06T19:14

2024-01-06T19:14

радио "спутник в крыму"

астрология

новый год 2024

космос

земля

солнце

календарь

общество

мнения

кирилл лазоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Високосный год "родился" в 16 веке с появлением нового календаря и, с точки зрения науки, не является примечательным, так как ничего сверхъестественного в это время в космосе не происходит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко. Появление в народе суеверий, в свою очередь, объяснил культуролог и писатель Андрей Столяров.Откуда взялся високосный годПо словам Лазоренко, история "появления" високосного года берет свое начало в I веке до нашей эры, когда в период правления Юлия Цезаря астрономы из Александрии обнаружили "потерю" одного дня по истечении четырех лет.Тогда исчисление производили уже не по лунным фазам, как раньше, а по солнечному календарю. То есть были фиксированные дни весеннего и осеннего равноденствия – 21 марта и 21 сентября, а также дни летнего и зимнего солнцестояния – 21 июня и 21 декабря. И если не прибавлять потерянный день, то с годами эти знаковые дни сдвинулись бы, и все перепуталось, добавил Лазоренко.Тем не менее, так и произошло после смерти Цезаря: несмотря на то, что люди продолжали жить по так называемому юлианскому календарю, случилось так, что високосные годы стали определять почему-то через каждые три, а не четыре года.При этом юлианский календарь никуда не делся: вместе с григорианским они уравнялись, и теперь каждые четыре года день добавляется, "чтобы исчисление по астрофизическим законам шло одинаково".При этом сложные манипуляции с календарями, по понятным причинам, ровным счетом никак не повлияли на космос, Солнце, звезды или что-либо еще, отметил ученый.Что говорит наука"С точки зрения науки, Солнце и в високосный год, и во все остальные светит одинаково. Ничего сверхъестественного в этот год не происходит в космосе, никакие звезды не выстраиваются в один ряд. Парад планет оказывает больше влияния на нашу планету, чем високосный год. А единственное влияние Солнца на Землю – при геомагнитных бурях: это может влиять на ее сейсмическую активность", – поделился Лазоренко.В связи с этим ученый признался, как странно ему и коллегам читать о том, "что можно делать, а что нельзя в високосный год". Человек сам программирует себе свой год на те или иные события, считает он.С чего начались суеверия и надо ли веритьПо мнению писателя и культуролога Андрея Столярова, "мрачная тень легла на високосный" еще в год гибели "основоположника" нового летоисчисления – Юлия Цезаря, ведь он не умер, а был убит. Стало считаться, что високосный год – это очень опасное время, которое может принести человеку массу несчастий, отметил Столяров.К озвученному ранее Лазоренко перечню совпадений Столяров добавляет крупнейшую климатическую катастрофу в 1600-м году, когда взорвался вулкан и начался малый ледниковый период и великий голод, а также год вторжения в Россию Наполеона, год колоссального цунами в Японии и многое другое.Список больших несчастий и катастроф, которые случились в високосный год, впечатляет. Но историческая статистика показывает, что в обычное время их было нисколько не меньше, отмечает Столяров.Так, например, никакого отношения к високосным годам не имеет начало таких катастрофических событий, как Первая мировая война и Великая Отечественная, а также Октябрьская революция, взрыв на Чернобыльской АЭС и авария на атомной станции Фукусима-1, взрыв террористами всемирного торгового центра в Нью-Йорке и многое другое, унесшее тысячи и миллионы жизней. Читайте также на РИА Новости Крым:Високосная секунда обрушила Twitter и свела с ума телефоны "Год внутреннего разворота": священник о 2020-м Несуеверные крымчане в минувшем високосном году сыграли более 13 тысяч свадеб

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, новый год 2024, космос, земля, солнце, календарь, общество, мнения, кирилл лазоренко, андрей столяров