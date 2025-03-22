Рейтинг@Mail.ru
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250322/iz-alushty-v-professorskiy-ugolok-iz-za-dtp-ne-khodyat-trolleybusy--1145148242.html
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы
Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T15:30
2025-03-22T15:30
крым
алушта
троллейбус
транспорт
общественный транспорт
логистика
галина огнева
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145148130_0:141:1301:872_1920x0_80_0_0_24302b297e75ec9f047ffbd868d07350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что специалисты в данный момент предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.Утром в субботу в Севастополе на дороге в районе улицы Олега Кошевого загорелся маршрутный автобус, огонь повредил контактную сеть троллейбусов. Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Из-за повреждения проводов в городе приостанавливалось движение троллейбусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и ЯлтойВ Севастополе горящий автобус повредил контактную сеть троллейбусаНа ЮБК грузовик оборвал контактную линию
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145148130_8:0:1171:872_1920x0_80_0_0_f8c95f7f7eb4efedefe137551183ed09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, логистика, галина огнева, новости крыма
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы

В Алуште повреждены опоры контактной сети – троллейбусы в Профессорский уголок не ходят

15:30 22.03.2025
 
© Фото: группа Алушта в соцсети ВКонтактеТроллейбуса №2 из Алушты в Профессорский уголок
Троллейбуса №2 из Алушты в Профессорский уголок
© Фото: группа Алушта в соцсети ВКонтакте
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Вследствие дорожно-транспортного происшествия и повреждения опор контактной сети на улице Комсомольской движение троллейбусного маршрута №2 "Алушта – Профессорский уголок" временно приостановлено", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что специалисты в данный момент предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.
Утром в субботу в Севастополе на дороге в районе улицы Олега Кошевого загорелся маршрутный автобус, огонь повредил контактную сеть троллейбусов. Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Из-за повреждения проводов в городе приостанавливалось движение троллейбусов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой
В Севастополе горящий автобус повредил контактную сеть троллейбуса
На ЮБК грузовик оборвал контактную линию
 
КрымАлуштаТроллейбусТранспортОбщественный транспортЛогистикаГалина ОгневаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
09:15Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
09:07Пятеро погибших и 13 пострадавших: подробности жуткого ДТП в Крыму
Лента новостейМолния