https://crimea.ria.ru/20250322/iz-alushty-v-professorskiy-ugolok-iz-za-dtp-ne-khodyat-trolleybusy--1145148242.html

Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы

Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы

Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T15:30

2025-03-22T15:30

2025-03-22T15:30

крым

алушта

троллейбус

транспорт

общественный транспорт

логистика

галина огнева

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145148130_0:141:1301:872_1920x0_80_0_0_24302b297e75ec9f047ffbd868d07350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что специалисты в данный момент предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.Утром в субботу в Севастополе на дороге в районе улицы Олега Кошевого загорелся маршрутный автобус, огонь повредил контактную сеть троллейбусов. Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Из-за повреждения проводов в городе приостанавливалось движение троллейбусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и ЯлтойВ Севастополе горящий автобус повредил контактную сеть троллейбусаНа ЮБК грузовик оборвал контактную линию

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, логистика, галина огнева, новости крыма