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Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы
Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T15:30
2025-03-22T15:30
2025-03-22T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбуса №2, курсирующего из Алушты в Профессорский уголок, временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате ДТП. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что специалисты в данный момент предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.Утром в субботу в Севастополе на дороге в районе улицы Олега Кошевого загорелся маршрутный автобус, огонь повредил контактную сеть троллейбусов. Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Из-за повреждения проводов в городе приостанавливалось движение троллейбусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и ЯлтойВ Севастополе горящий автобус повредил контактную сеть троллейбусаНа ЮБК грузовик оборвал контактную линию
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, логистика, галина огнева, новости крыма
Из Алушты в Профессорский уголок из-за ДТП не ходят троллейбусы
В Алуште повреждены опоры контактной сети – троллейбусы в Профессорский уголок не ходят