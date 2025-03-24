https://crimea.ria.ru/20250324/krymskiy-most---proezda-zhdut-105-avtomobiley--1145180075.html

Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей

Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 105 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:29

2025-03-24T11:29

2025-03-24T11:29

россия

крым

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тамань

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 105 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Часом ранее на подходах к транспортному переходу со стороны Кубани своей очереди ожидали 45 автомобилей.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

россия

крым

керчь

тамань

крымский мост

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань, крымский мост