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В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом

В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости Крым, 24.03.2025

В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом

Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T13:21

2025-03-24T13:21

2025-03-24T13:21

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком

симферополь

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крым

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дтп в крыму и севастополе

андрей кузнецов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия. Семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.По словам Кузнецова, в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения пострадавших.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетнихВодитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, симферополь, новости крыма, крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, андрей кузнецов