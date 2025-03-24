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В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T13:21
2025-03-24T13:21
авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
симферополь
новости крыма
крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
андрей кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия. Семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.По словам Кузнецова, в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения пострадавших.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетнихВодитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, симферополь, новости крыма, крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, андрей кузнецов
В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом

В Симферополе госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

13:21 24.03.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымCпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
Cпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение", - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия. Семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.
По словам Кузнецова, в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения пострадавших.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.
По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетних
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.
Все о происшествии собрали здесь >>>>
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Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовикомСимферопольНовости КрымаКрымПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеАндрей Кузнецов
 
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