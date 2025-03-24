В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
В Симферополе госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком
© ГУ МЧС России по Республике КрымCпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Медики госпитализировали 15 взрослых и одного ребенка, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение", - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Еще 13 взрослых осматриваются врачами, проводятся диагностические мероприятия. Семь детей получили медицинскую помощь амбулаторно.
По словам Кузнецова, в ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, в ходе которых будет выбрана тактика дальнейшего лечения пострадавших.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.
По информации СК РФ, в аварии пострадали 8 несовершеннолетних
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.