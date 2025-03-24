https://crimea.ria.ru/20250324/novyy-park-v-bakhchisarae-planiruyut-sdat-dosrochno-1145179358.html
Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
Готовность нового парка по улице Гагарина в Бахчисарае достигла 70%, объект планируется сдать досрочно – уже к концу апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщил в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:11
2025-03-24T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Готовность нового парка по улице Гагарина в Бахчисарае достигла 70%, объект планируется сдать досрочно – уже к концу апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник глава администрации города Дмитрий Скобликов."Работы выполнены практически на 70%. Основные работы – земельные – уже выполнены. Это коммуникации, видеонаблюдение, планирование всей территории, установка бутового камня, опор для освещения", - перечислил мэр города.Парк на улице Гагарина - абсолютно новое общественное пространство, напомнил Скобликов. Ранее на этой территории был пустырь. Несколько лет назад местные власти расчистили территорию от кустарника и сорняка, после чего ее решили превратить в место отдыха горожан по итогам голосования местных жителей.По его словам, сейчас подрядчик идет с опережением графика, и весь комплекс работ завершится до конца следующего месяца."Планируем выйти с этого объекта до конца апреля – осталась укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм", - уточнил градоначальник.В январе планировалось открыть новый парк на улице Гагарина к 80-летию Великой Победы, сообщал Скобликов. К этой же дате планируется обустроить Аллею Славы возле городской администрации, где установят большие светящиеся ордена и медали за взятие тех или иных городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-садаДворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтахВ одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
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бахчисарай, дмитрий скобликов, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда
Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
Готовность нового парка в Бахчисарае достигла 70% - власти
11:11 24.03.2025 (обновлено: 12:01 24.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Готовность нового парка по улице Гагарина в Бахчисарае достигла 70%, объект планируется сдать досрочно – уже к концу апреля. Об этом РИА Новости Крым
сообщил в понедельник глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Работы выполнены практически на 70%. Основные работы – земельные – уже выполнены. Это коммуникации, видеонаблюдение, планирование всей территории, установка бутового камня, опор для освещения", - перечислил мэр города.
Парк на улице Гагарина - абсолютно новое общественное пространство, напомнил Скобликов. Ранее на этой территории был пустырь. Несколько лет назад местные власти расчистили территорию от кустарника и сорняка, после чего ее решили превратить в место отдыха горожан по итогам голосования местных жителей.
"На территории появится один из самых уютных парков в городе. Там будут спортивные и детские площадки, места отдыха, беседки. Проектом также предусмотрена парковка для автотранспорта - для удобства горожан, около 20 камер видеонаблюдения - все оборудование и серверная под этот парк уже готовы", - констатировал глава администрации.
По его словам, сейчас подрядчик идет с опережением графика, и весь комплекс работ завершится до конца следующего месяца.
"Планируем выйти с этого объекта до конца апреля – осталась укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм", - уточнил градоначальник.
В январе планировалось
открыть новый парк на улице Гагарина к 80-летию Великой Победы, сообщал Скобликов. К этой же дате планируется обустроить Аллею Славы возле городской администрации, где установят большие светящиеся ордена и медали за взятие тех или иных городов.
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