https://crimea.ria.ru/20250128/kogda-otkroyut-novyy-park-i-alleyu-slavy-v-bakhchisarae-1143741951.html
Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае
Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае
Новый парк на улице Гагарина и аллею Славы возле городской администрации в Бахчисарае планируют открыть к 80-летию Великой Победы после завершения всех работ... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T15:48
2025-01-28T15:48
2025-01-28T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Новый парк на улице Гагарина и аллею Славы возле городской администрации в Бахчисарае планируют открыть к 80-летию Великой Победы после завершения всех работ. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, к 80-летию Победы на аллее установят освещение, а также большие светящиеся ордена и медали, возможно, за взятие тех или иных городов. Сейчас дизайнеры готовят соответствующие макеты.Также на всех новых объектах появится видеонаблюдение. Хотя, по словам мэра, число случаев вандализма в городе стало кратно меньше, в частности за новогодние праздники в Бахчисарае не повредили ни одной праздничной инсталляции."Думаю, это связано с тремя факторами. Первый фактор - это то, что определенные маргинальные элементы в 2022 году уехали. Плюс есть внутреннее осознание людей, их понимание, что то, что делается – это для них же, на года. Ну и свое действие оказывает воспитание родителями детей", - считает градоначальник.Полное интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова читайте та сайте РИА Новости Крым 28 января в 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае появятся две новых парковых зоныКогда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеВ Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
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дмитрий скобликов, бахчисарай, новости крыма, крым, память, 80 лет победы
Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае
Новый Парк и аллею Славы в Бахчисарае откроют к 80-летию Победы - мэр Скобликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым.
Новый парк на улице Гагарина и аллею Славы возле городской администрации в Бахчисарае планируют открыть к 80-летию Великой Победы после завершения всех работ. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"По новому парку в районе улицы Гагарина подрядчик называет оптимистичные сроки, обещает сдать два объекта до 9 мая. Второй объект – это общественная территория, аллея Славы, которая идет от здания администрации Бахчисарайского района до здания больницы. Мы продолжаем этот променад", - рассказал Скобликов.
По его словам, к 80-летию Победы на аллее установят освещение, а также большие светящиеся ордена и медали, возможно, за взятие тех или иных городов. Сейчас дизайнеры готовят соответствующие макеты.
Также на всех новых объектах появится видеонаблюдение. Хотя, по словам мэра, число случаев вандализма в городе стало кратно меньше, в частности за новогодние праздники в Бахчисарае не повредили ни одной праздничной инсталляции.
"Думаю, это связано с тремя факторами. Первый фактор - это то, что определенные маргинальные элементы в 2022 году уехали. Плюс есть внутреннее осознание людей, их понимание, что то, что делается – это для них же, на года. Ну и свое действие оказывает воспитание родителями детей", - считает градоначальник.
Полное интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова читайте та сайте РИА Новости Крым 28 января в 18.00.
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