https://crimea.ria.ru/20250128/novyy-bakhchisaray-glava-administratsii-skoblikov-o-buduschem-goroda-sada-1143735044.html

Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-сада

Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-сада - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-сада

РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T18:00

2025-01-28T18:00

2025-01-28T18:00

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С 2018 года Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает ежегодный индекс качества городской среды. Из возможных 360 очков в 2018 году небольшой крымский город Бахчисарай набрал 159, а в 2023 году – уже 194. Это больше, чем у Симферополя, а также приморских Судака и Феодосии.О том, как развивается город, что в нем делается для благополучия жителей, РИА Новости Крым поговорили с главой администрации Бахчисарая Дмитрием Скобликовым.Откуда в городе деньги– В декабре 2024 года в Бахчисарае приняли бюджет на три грядущих года. Каков его объем и на что в первую очередь потратят эти средства? Из каких источников вообще пополняется бюджет Бахчисарая?– Основная часть дохода – это аренда земли и муниципального имущества, местные налоги, на землю. Наш план на 2025 год свыше прогноза: он был порядка 290 миллионов рублей, а по факту получился близко к 400 миллионам. Наши основные траты – содержание улично-дорожной сети, благоустройство, дворовые и общественные территории, уличное освещение.Еще у нас в бюджете есть две субсидии – на парки и скверы. Плюс так называемые городские свободные остатки.Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае >>– Даже те, кто не живет в Бахчисарае, видят, как облагораживаются городские территории. Вы в этом году собираетесь сделать еще несколько новых парков и скверов?– Да. По новому парку в районе улицы Гагарина подрядчик называет оптимистичные сроки, обещает сдать два объекта до 9 мая. Второй объект – это общественная территория, Аллея Славы, которая идет от здания администрации Бахчисарайского района до здания больницы. Мы продолжаем этот променад. У нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь к большой дате Победы: помимо освещения хотим сделать на аллее большие светящиеся ордена и медали, возможно, за взятие тех или иных городов. На днях этот проект обсуждали. Теперь ждем от дизайнеров макеты, выбираем стилистику.– Будет ли видеонаблюдение на этих объектах? Ведь вандализм никто не отменял.– Безусловно, на всех новых объектах оно будет. Но что касаемо вандализма, его в городе стало кратно, кратно меньше. Я думаю, это связано с тремя факторами. Первый фактор – это то, что определенные маргинальные элементы в 2022 году уехали. Плюс все-таки есть внутреннее осознание людей, их понимание, что то, что делается – это для них же, на года. Ну и свое действие оказывает воспитание родителями детей. У нас во время новогодних праздников в городе было установлено очень много архитектурных форм, в разных частях города. И ни одного акта вандализма не было.– Кто будет заниматься поддержанием состояние новых парков и скверов? Есть ли в городе свое хозяйство, занимающееся озеленением?– Мы не пошли по пути того, чтобы отдавать уход за городом на подряды частным компаниям, а создали дочернее предприятие. У нас есть ООО, где администрация – стопроцентный учредитель. В этом ООО была создана дочерняя компания, она полностью занимается и озеленением, и содержанием, и уборкой улично-дорожной сети. Вся специализированная техника у них для этого есть. Также глава республики Сергей Аксенов собрал потребности со всех крымских городов на дополнительные виды техники. Из денег от приватизации имущества компаний, ранее ведущих антироссийскую деятельность, в том числе город Бахчисарай получит дополнительную технику для уборки города.Светлые подъезды и дворы– Полгода назад вы говорили о начале подготовительных работ по строительству нового микрорайона около Бахчисарайского водохранилища. Когда эти работы войдут в активную фазу и будет ли при этом закрыт доступ к водохранилищу – популярную зону отдыха у местных жителей?– Сейчас у нас по этому проекту очень долгий процесс бумажной работы, потому что это строительство – очень крупный инвестпроект. Как только мы как городская администрация будем понимать, что конкретно будет там создано, то обязательно будем информировать жителей. Кроме того, на этом участке будет работать второй застройщик, который уже строит в городе многоквартирные дома. У них есть понимание, что примерно еще 5 -6 многоквартирных домов они построят.Проход к водохранилищу, безусловно, не будет перекрыт. Закрытой частной территории там не будет. Предварительный план планировки территории разрабатывало республиканское министерство строительства. И по плану в районе водохранилища есть и дороги, и подъездные пути к водохранилищу. Вообще в Бахчисарае генеральный план был принят в 2018 году. Мы, собственно говоря, благодаря этому генплану и движемся. К концу 2025 года планируем уже вносить в него изменения, потому что уже есть ряд замечаний к этому документу.– Каким образом решается вопрос с уличным освещением Бахчисарая? Что уже сделано и что предстоит в этом году?– В последние два года мы за этот вопрос взялись очень плотно, выделяем на эти цели определенную сумму денег. Это раньше мы перебивались установкой лампочек. Сейчас, во-первых, мы строим новые линии. На въездных группах в город установили точно такие же опоры, как стоят на трассе Таврида, чтобы все было в едином стиле. Осветили улицы, где вообще никогда не было освещения. Это, например, улица Скалистая, объездные улицы осветили. В этом году у нас в плане дальнейшее освещение объездных улиц за железной дорогой, а также микрорайоны. Плюс второй момент по уличному освещению, который выведен в отдельный бюджет – это замена распределительных шкафов. В этом году должны быть заменены порядка 50 штук. Ну и, конечно, замена лампочек – это текущая работа.– В Бахчисарае действует муниципальная программа по приведению в порядок дворов многоквартирных домов. Насколько она успешна? Сколько дворов уже отремонтировано и сколько еще предстоит?– Я одно могу сказать: город Бахчисарай, как бы это громко не звучало, наверное, первый закончит программу по ремонту многоквартирных домов и по ремонту дворов. У нас на сегодняшний день отремонтированы порядка 80% дворов. То есть из больших дворов, куда не дошло благоустройство, таких осталось буквально 3-4, в этом году мы их уже включили в план ремонта. Всего же в этом году будут сделаны порядка 10 дворов. И если раньше мы дворы ремонтировали из денег федерального и республиканского бюджетов, то в последние годы ситуация меняется: в этом году мы три делаем из денег помощи нам, и семь – из своего бюджета. Мы уже и до маленьких дворов добрались, состоящих из двухэтажных домов. Территории там оставляют желать лучшего.Ремонт включает в себя освещение, асфальтирование, по желанию жильцов установку лавочек. И по общему собранию жильцов детскую площадку. Ведь часто бывает так, что в этих старых домах живут пожилые люди, они детскую площадку не хотят у себя на территории. Тогда ее устанавливаем немного поодаль.– Расскажите, пожалуйста, о муниципальной программе "Мой подъезд". Какие работы и где уже проведены и где запланированы?– Эту программу мы разработали в прошлом году, она называется "Мой подъезд". Мы ее подсмотрели в других регионах Российской Федерации и уже работаем по ней второй год. За прошлый год мы отремонтировали порядка 50 подъездов в городе Бахчисарае и в поселке Научный. В 2025 году мы выделили кратно большую сумму, чем в прошлом: планируем сделать порядка 90 подъездов. Начало работ – с середины февраля. Вообще в планах, конечно, ремонт 100% подъездов и входных групп. В этом году упор будет сделан на маленькие двухэтажные дома, где проживают пожилые люди.В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода >>Школы, собаки и жилье– Хватает ли городу детских садов и школ? Что необходимо сделать, чтобы вторая смена была ликвидирована?– Детских садов на сегодняшний день хватает. В сентябре 2024 года был запущен очередной детский сад в 6-ом микрорайоне. Со школами вопрос более острый, но мы очень надеемся на то, что будет доделан недострой – большая школа на ул. Мира. Стройка там длится с 2016 года, она очень долгое время простаивала, менялись подрядчики, был очень кривой проект. Объект проблемный. Но сейчас там активно ведутся работы. Очень надеемся, что в ближайший год эта школа на 600 мест будет завершена.В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны >>– Ведется ли строительство социального жилья в Бахчисарае в настоящий момент? Сколько людей стоит в очереди на жилье? Как решается вопрос с предоставлением жилья очередникам?– Мы в прошлом году вручали ключи людям из очереди, которые не отказались от вторичного фонда. Министерство ЖКХ закупает так называемую "вторичку", но квартир, которые подходят по требованиям, очень мало. У нас есть подрядчик, который планирует строить в Бахчисарае дома по инвестсоглашению, он будет выделять городу социальное жилье для очередников, для людей, которые стоят в общей очереди. В очереди у нас стоят порядка ста человек.Но могу и похвастаться. В Бахчисарае закрыта очередь по льготникам на получение земельных участков. Участки были выделены в новом восьмом микрорайоне, и там еще есть большой резерв – порядка ста участков.И у нас по земельным участкам еще есть задел на будущее. Ведь особенность южных городов – рост населения. У очень многих небольших городов очень большой отток жителей. А в южных городах – Краснодарский край, Республика Крым – активный прирост.– Давайте поговорим о проблемах так называемого старого города. Как там с асфальтированием, водоснабжением, канализованием? Можно ли, по вашему мнению, из кварталов старого города сделать аутентичный район по типу Малого Иерусалима в Евпатории для привлечения туристов?– Еще 5-6 лет назад были мысли сделать старый город пешей зоной. Но чем Бахчисарай отличается от Евпатории: у нас через старый город проходят пути сквозного транспорта: выше старого города расположены различные СНТ. Так что сделать его пешеходной зоной у нас не получится. А в плане развития старого города на 2025 год запланированы большие работы. Это и уличное освещение, и строительство водовода на улице Басенко за деньги из местного бюджета. Запланированы строительство нескольких детских площадок, ремонт двух улиц. Жители старого города иногда жалуются, что их забывают. Но, конечно, это не так. Единственное, нужно понимать, что при планировании бюджета, безусловно, мы должны высчитывать процент людей, которые проживают в том или ином районе. И, если на улице живут 10 человек, а мы потратим туда 20 млн рублей, то нас не поймут.– Проблема бездомных животных в Бахчисарае стоит остро и волнует горожан. Часто на вашей странице в социальной сети они просят помощи в ее решении.– Насколько я знаю, таких городских приютов в Крыму практически нет, только один в Симферополе. Как бы это, может быть, не кощунственно звучало с моей стороны, но, наверное, нужно сначала решить все проблемы людей. Конечно, животные, это тоже большая проблема, ее тоже нужно решать. Но строительство приюта, а затем его содержание – это дорогое удовольствие, которое ляжет на город. В целом полномочия по стерилизации животных находятся у администрации Бахчисарайского района. Программа стерилизации дает свои плоды: случаи нападения на людей в Бахчисарае практически сведены к нулю.Сохранить колорит Бахчисарая– Чем занимается такой городской институт как Институт развития Бахчисарая? Что входит в обязанности этой организации?– В структуре городской администрации нет отдела культуры и массовых мероприятий. Фактически, этот отдел у нас выведен в отдельную организацию – Институт развития. Он содержит городское СМИ – газету, которая выпускается большим тиражом, она бесплатная, ее раздают по городу. Также в ведении Института – проведение всевозможных праздников и городских мероприятий.– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы попали в Бахчисарай?– Я вырос в Брянской области, там жил до 19 лет. 10 лет я служил в федеральных органах государственной охраны. Службу начинал с комендатуры Кремля, солдатом-срочником президентского полка. После этого я перевелся на юг, в Сочи, работал в "Бочаровом ручье", это официальная резиденция главы государства. Также в моем ведении был объект в Абхазии, в Пицунде, там я прожил порядка 6-7 лет.В Бахчисарай я попал в 2017 году. Тут меня подкупил колорит. Ну и бывший глава администрации Бахчисарая был моим куратором в ФСО России. Считаю, что это абсолютно нормальная практика, когда руководитель приглашает в команду человека, с которым он прошел определенный путь, и которому может доверять.– Вы помните ваши первые впечатления от города?– Первое впечатление – что очень много нужно сделать, чтобы город стал комфортным для жизни. Семь лет тому по нашей объездной ездить было невозможно из-за "лунных кратеров". А сегодня сами сотрудники администрации получают большое удовольствие от того, что мы делаем так, что город развивается. Я думаю, что и жители сами это видят, когда выходят из дома и не спотыкаются на ухабах, идут по нормальной дороге, без фонарей в руках в вечернее время. Мне нравится то, что я могу приложить руку к тому, чтобы людям их город нравился еще больше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250120/v-bakhchisarae-poyavyatsya-dve-novykh-parkovykh-zony-1143509268.html

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

бахчисарай, дмитрий скобликов, крым, интервью, благоустройство, городская среда, общество, жилье, жилье в крыму